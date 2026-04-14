Calcio a 5, Serie C1 – Finisce a Nizza Monferrato l’avventura playoff della Futsal Savigliano

SERIE C1

FUTSAL FUCSIA NIZZA 4

FUTSAL SAVIGLIANO 3

Reti: Canavese, Di Ciommo, Mantino

Savigliano: Di Ciommo, Gianolio, Greco, Canavese, Solavagione, Covino, Golè, Tamasco, Sanero, Mantino, Cuscela, Hichri. All.: Canavese.

NIZZA MONFERRATO – Dopo averli centrati per la prima volta nella propria storia, la Futsal Savigliano deve già salutare i play-off di C1: il Nizza fa valere il fattore campo, al termine di una gara infuocata ed accede alla finalissima contro l’Academy Torino. Per la squadra di Canavese, non basta una grande prestazione ed una grande rimonta nei minuti finali di gara.

A lungo dominanti, i saviglianesi hanno avuto in mano il pallino del gioco rendendosi pericolosi in più occasioni sin da inizio gara: è stato il Nizza, però, a trovare il vantaggio sulla ripartenza successiva alla grande occasione per Mantino. Il più classico dei “gol fallito – gol subito” che ha spento gli attacchi saviglianesi, privati anche di Hichri a gara in corsa per una dolorosa botta al piede: ancora sul secondo palo il raddoppio dei nicesi, prima del tris a pochi minuti dalla sirena approfittando di un errore saviglianese in fase di impostazione. In mezzo, le clamorose occasioni in serie per Greco, che ha centrato il palo, e per Gianolio.

Seconda frazione all’assalto totale per i biancorossoblu, con i padroni di casa rintanati nella propria metà campo: Tamasco, pericolosissimo in area avversaria, si è visto schermare più volte i propri tiri dall’estremo difensore avversario. Con il portiere di movimento, Canavese l’ha riaperta e Di Ciommo, schierato power-play, ha riportato la Futsal a -1 con un gran tiro: Amico, però, dalla distanza ha ristabilito le distanze ma ancora Mantino ha trovato la rete del 4-3 con un mancino preciso in buca d’angolo. Nell’ultimo minuto di gara, ancora due grandi occasioni sui piedi di Solavagione e sulla testa di Mantino che sarebbero potute valere il clamoroso 4-4: Nizza che, però, ha difeso strenuamente la propria porta conservando il proprio vantaggio fino alla sirena.

Ancora una volta, come già successo la scorsa stagione nei Quarti di Coppa, il Nizza si conferma squadra quadrata, affamata e cinica soprattutto in gara secca: per la Futsal, termina qui una stagione ricca di appuntamenti ed emozioni con un bilancio comunque positivo che comprende il quarto posto in campionato (con accesso ai play-off) ed il secondo in Coppa Piemonte – VdA.

Ora un po’ di riposo, prima di rimettersi al lavoro per programmare la nuova stagione sportiva in cui la Futsal Savigliano sarà nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Serie C1.