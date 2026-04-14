Alba: tutto esaurito per Giacomo Poretti e Daniela Cristofori in “Condominio mon amour”

Cosa succede quando trent’anni di dedizione, strette di mano e piccoli gesti quotidiani si scontrano con la fredda logica di un algoritmo? È questa la scintilla che accende “Condominio mon amour”, la commedia brillante che vedrà protagonisti Giacomo Poretti e Daniela Cristofori sul palco del Teatro Sociale di Alba, giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21:00.

Lo spettacolo è esaurito, ma è possibile chiedere informazioni presso:

Biglietteria del Teatro: Piazza Vittorio Veneto 3, aperta ogni giovedì (ore 15.00 – 18.00) e due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Libreria La Torre: Via Vittorio Emanuele 19/G.

Online: su www.ticket.it

Al centro della vicenda troviamo Angelo, lo storico custode di un elegante palazzo della “Milano-bene”. Angelo non è un semplice impiegato: è il cuore pulsante del condominio. Conosce le fobie della signora Biraghi, fa la spesa per l’anziano Gaspare e custodisce, insieme alle chiavi di casa, i segreti e i ricordi di chi abita tra quelle mura. La sua vita, però, viene improvvisamente travolta dall’arrivo di Caterina, una manager d’assalto con un annuncio spiazzante: Angelo è licenziato. Al suo posto arriverà un’App, una soluzione digitale pensata per ottimizzare i costi e massimizzare l’efficienza, come richiesto dagli azionisti.

Ma Angelo non è tipo da farsi da parte senza lottare. Inizia così una vera e propria sfida di strategia, dove l’atrio del palazzo si trasforma in una scacchiera. Da una parte la tecnologia e la corsa sfrenata verso il profitto, dall’altra l’umanità e la resistenza di chi crede che certe relazioni non possano essere digitalizzate.

Lo spettacolo, scritto dai due interpreti insieme a Marco Zoppello (che ne cura anche la regia), utilizza l’ironia tipica di Giacomo Poretti per esplorare le fragilità del nostro tempo. Accanto a lui, Daniela Cristofori, attrice e psicoterapeuta, apporta una profondità psicologica che arricchisce lo scontro, trasformandolo in una riflessione collettiva sull’alienazione moderna e sull’impatto dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite.

“Condominio mon amour” è una commedia brillante contemporanea dai ritmi serratissimi che, tra una risata e l’altra, ci spinge a chiederci: in questo mondo che corre verso l’automazione, che spazio rimane per il valore umano? Un appuntamento imperdibile per ridere, pensare e, forse, sentirsi un po’ meno soli di fronte alle sfide del progresso.

c.s.