Alba: Open Day per il Corso di Laurea Infermieristica di Asl Cn2 e UPO

OPEN DAY organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica dell’ASL CN2 e Università del Piemonte Orientale il giorno 16 maggio 2026, dalle ore 09.30 alle ore 12.00, presso la Sede Formativa di Alba in Via Vittorio Emanuele II, n. 19 (Cortile della Maddalena).

Durante l’Open Day sarà possibile assistere alla presentazione dei corsi, incontrare i docenti e gli studenti, visitare aule e laboratori.

L’incontro è accessibile a tutti, a chi sta valutando di candidarsi alle prossime edizioni del corso e a chi semplicemente desidera saperne di più sulle attività svolte.