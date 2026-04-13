VIDEOINTERVISTA – «Expo della Sostenibilità 2026: l’ambiente non può più attendere»

Un gruppo di ragazzi e ragazze dal 2023 ha deciso di non aspettare che qualcuno risolva la crisi ambientale al posto loro. Insieme hanno creato l’associazione Wild Life Protection ETS e immaginato l’EXPO della Sostenibilità: un progetto nato piccolo ad Alba e poi cresciuto anno dopo anno fino a diventare una piattaforma diffusa e vivace di incontri e iniziative che oggi tocca 12 città tra Piemonte e Valle d’Aosta. Della quarta edizione, quella del 2026 che si apre nei prossimi giorni, ne parla, nella video intervista, Stefano Alessandria, fondatore e presidente dell’associazione. Si terrà tra aprile e maggio 2026 con oltre 25 giornate di appuntamenti: attività nelle scuole, eventi aperti al pubblico, spazio alle startup e premi per i Comuni più virtuosi per un mese intero di cose da fare, da vedere, da ascoltare.

Ad aprire l’edizione di quest’anno sarà la mostra “Just Open Your Eyes” al Castello di Roddi. Ispirata ad un’opera dell’artista Valerio Berruti, presentata di recente a Palazzo Reale di Milano, l’esposizione costruisce un percorso immersivo in cui arte e coscienza ambientale si incontrano. L’inaugurazione è in programma venerdì 17 aprile alle ore 21 in piazza Umberto I a Roddi, quando le pareti del castello si trasformeranno in un grande schermo. Berruti porterà all’EXPO della Sostenibilità la sua ultima video-animazione Lilith – una bambina alle prese con un incubo legato alla crisi ambientale – che sarà proiettata sulla facciata del castello, rendendola visibile anche da lontano. Lo stesso video, accompagnato dalla colonna sonora realizzata appositamente dal maestro e polistrumentista Rodrigo D’Erasmo, sarà presentato anche all’interno dello spazio espositivo. La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i fine settimana, dal 18 aprile al 24 maggio, dalle 9 alle 19. Ogni sabato e domenica, al tramonto, la proiezione tornerà ad animare le antiche mura. Appuntamenti anche a Mondovì (22 maggio), ad Alba (29 maggio) e a Cuneo (30 maggio) con incontri, talk e approfondimenti sul tema ambientale.