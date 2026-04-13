“Il gatto non è un cane”: due serate sul mondo felino in Granda

Capire i mici «tra leggi, salute e benessere»: sono in programma sul territorio due serate gratuite dal titolo “Il gatto non è un cane”, per comprendere i propri amici felini e come rapportarsi a loro. Gli approfondimenti sono in programma venerdì 17 aprile a Centallo – dalle 21 alle 22.30, presso la Sala della Mappa, biblioteca civica – e, con uguali contenuti, giovedì 14 maggio, sempre dalle 21 alle 22.30, presso la sala Turcotto a Cavallermaggiore.

Interverranno la dottoressa Daniela Fraire, medico veterinario specializzato in pet therapy e qualità della vita, ed il dottor Fabrizio Milla, responsabile SS Igiene Urbana Veterinaria e Zoonosi dell’ASL CN1.

Fra gli argomenti trattati, il gatto dalle origini al suo status sociale, il comportamento, le malattie, le colonie feline, ed il gatto secondo la legge.

“Il gatto non è un cane” rientra nell’ambito delle varie iniziative legate al progetto di contrasto al randagismo felino “+COMUNIaMICI” (approvato dalla Regione Piemonte, che riguarda i territori di Savigliano, Cavallermaggiore, Centallo, Murello e Vottignasco) e le associazioni Amici dei mici odv, ANPA odv-sezione di Centallo, Anima L Bosco e Pinco Pallino Club.

«Si tratta di un’occasione dedicata alla valorizzazione del ruolo del gatto nella vita delle persone– spiegano gli organizzatori – e di sensibilizzazione all’adozione dei gatti randagi e all’importanza della sterilizzazione. Le serate sono ad accesso libero e gratuito e rivolte a tutti gli interessati: l’invito è quello di spargere la voce anche tra amici, parenti ed associazioni interessate al benessere animale e al mondo felino».

c.s.