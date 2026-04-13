Bra ospita il primo appuntamento del 2026 con “Spettacoli di corte”

Sabato 18 aprile alle ore 17.30, presso la chiesa di Santa Chiara a Bra, si alza il sipario sulla nuova stagione di “Spettacoli di corte”, iniziativa facente parte del progetto Interreg ALCOTRA n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”. A inaugurare questa nuova rassegna dedicata alla musica e alla storia di Casa Savoia sarà lo spettacolo “Applausi poetici”.

L’ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti tornerà infatti ad animare i siti storici dei partner di progetto, in un circuito che coinvolgerà il Dipartimento della Savoia, l’Abbazia di Hautecombe, l’Associazione Le Terre dei Savoia e il Castello della Manta, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, partendo proprio da Le Terre dei Savoia.

“Applausi poetici” porterà il pubblico in un viaggio musicale per rivivere momenti di grande passione politica e umana attraverso l’esperienza personale di Carlo Alberto e Santorre di Santarosa che si raccontano in “prima persona”, dell’esaltazione della figura e delle “virtù” di Carlo Felice da parte di devoti servitori della famiglia reale e della presenza della musica di grandi compositori (tra cui spicca il nome di Niccolò Paganini) che lavorarono in Piemonte e a Parigi proprio negli anni della Rivoluzione piemontese del 1821 e del ristabilimento del modello di governo autoritario.

Per iscrizioni allo spettacolo del 18 aprile: https://www.eventbrite.it/e/spettacoli-di-corte-applausi-poetici-tickets-1986184539424

Ricordiamo che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Le attività di progetto sono finanziate dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027.