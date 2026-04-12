Serie C Sky Wifi – Il Bra combatte e porta a casa un punto prezioso nello 0-0 di Campobasso

Il Bra dà seguito al successo sul Forlì e allunga la striscia di punti: davanti agli oltre 4000 spettatori dell’Axum Molinari Stadium (nella trasferta più lunga della stagione, più di 1700 chilometri di viaggio in pullman) è 0-0 con il Campobasso, la quarta forza del girone B. Testa, cuore, polmoni e tanto sacrificio, per capitan De Santis e compagni (in divisa bianca con inserti giallorossi). Il punto “strappato” in Molise permette ai ragazzi allenati da Fabio Nisticò (coordinati in panchina dal vice Alessio Bonante) di posizionarsi a quota 31 in classifica e di agganciare la Sambenedettese, a 180 minuti dalla conclusione della regular season. Andiamo in cronaca.

Squillo braidese al 6′ con il traversone di La Marca, De Santis sul secondo palo non arriva sul pallone davvero per poco. Bra a un passo dal gol al minuto 8: Baldini calcia forte sul primo palo dopo un angolo, Tantalocchi respinge e sulla ribattuta di Brambilla è decisivo. Lionetti ci prova da fuori area al 28′, sfera sul fondo. 1 minuto dopo, Magnaghi prova il colpo preciso e Renzetti in tuffo allontana. Cambio obbligato in casa Bra (Maressa per Lia) al 31′. Ancora Davide Renzetti (32′) bravissimo a tu per tu con Padula, tocco sul rasoterra e palla in corner. Renzetti protagonista anche al 27esimo, questa volta nel tuffo sulla conclusione di Gala. Intervallo.

Pretato rileva Fiordaliso nella retroguardia cuneese, a inizio ripresa. Contatto Papini-Maressa in area ospite al sesto minuto, la panchina del Bra gioca la prima card e richiama l’FVS: dopo la revisione al monitor, però, il direttore di gara indica di proseguire il gioco. Magnaghi ci prova da lontano all’11’, palla in corner. Girandola di sostituzioni da ambo le parti, con i giallorossi che tengono bene il campo, con ordine e intensità. Sinistro a pelo d’erba di Sinani al 26′, a lato. Si arriva ai 5 minuti di recupero, i piemontesi stringono i denti e “si portano a casa” un risultato prezioso a dir poco. Tutta la squadra, al triplice fischio, è andata a ringraziare i 12 tifosi giunti da Bra.

Sabato 18 aprile (ore 20,30) Bra-Ternana al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

Il commento del vice-allenatore Alessio Bonante, al termine di Campobasso-Bra: CLICCA QUI

Campobasso: Tantalocchi, Papini, Olivieri (15′ st Martina), Gargiulo, Brunet (15′ st Agazzi), Padula, Magnaghi (25′ st Lombari), Gala, Pierno (25′ st Cristallo), Salines, Lancini (37′ st Celesia).

A disp: Rizzo, Forte, Cerretelli, Di Livio, Serra, Parisi. Allenatore: Luciano Zauri.

Bra: Renzetti, De Santis, Fiordaliso (1′ st Pretato), Sganzerla, Lia (31′ pt Maressa), Lionetti, Brambilla, La Marca (37′ st Tuzza), Milani, Baldini (15′ st Capac), Sinani (37′ st Akammadu).

A disp: Franzini, Rottensteiner, Armstrong, Campedelli. Allenatore: Alessio Bonante (squalificato Fabio Nisticò).

Arbitro: Mazzer di Conegliano (assistenti: Signorelli di Paola e Turra di Milano; quarto ufficiale: Angelillo di Nola; operatore FVS: La Regina di Battipaglia).

Note: pomeriggio soleggiato e primaverile, terreno di gioco in ottime condizioni; 4407 spettatori di cui 12 da Bra. Ammoniti Baldini, Milani, Brambilla (B).