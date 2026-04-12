Calcio a 5 Serie A2 Élite: brutto ko per l’Elledì a Mestre

Sconfitta pesante per l’Elledì in quel di Mestre. I padroni di casa si portano subito in vantaggio con Bebetinho dopo nemmeno due minuti su calcio piazzato (1-0). I piemontesi rispondono con i tentativi di Cerbone e Dos Santos, attento Zanotto tra i pali a mantenere la propria rete inviolata. Le due formazioni si salvano nei pressi della linea in più di un’occasione e la partita non ha pause. Se Zanotto concede poco, dall’altra parte del rettangolo del PalaFranchetti di Mestre, Lamberti è strepitoso su Kullani e Ruzzene. A 8″ dalla fine della prima frazione, Sandri, servito da Cerbone, porta la sfida sull’1-1.

Lamberti e Zanotto sono protagonisti anche dopo il giro di boa. Il tacco di Cerbone, al 4′, porta per la prima volta in vantaggio i gialloneri di mister Ganci (1-2). Dalla rimessa laterale di Moscoso, il MestreFenice impatta sul 2-2 con il tiro dalla distanza di Bui. Su un errore in uscita palla al piede, Mazzon è cinico (3-2) e fa impazzire il palazzo dello sport mestrino. Il momento di difficoltà per l’Elledì FC diventa ancora più complicato con l’espulsione (doppio giallo) di Dos Santos che lascia in inferiorità numerica momentanea i gialloneri. Petry porta subito sul +2 i suoi (4-2). I veneti hanno la possibilità di allungare con il tiro libero di Mazzon, ma è bravo Lamberti con il piede a evitare il 5-2. Il solito Sandri con il suo destro riporta a -1 l’Elledì (4-3). Galliani, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si iscrive alla partita per il 5-3. Sandri è l’ultimo ad arrendersi e sale a quota 39 gol nella classifica marcatori (5-4). Un attimo dopo è proprio il vice capitano dei gialloneri a dover lasciare la contesa anzitempo (doppia ammonizione).

Ancora una volta Lamberti si oppone a un tiro libero, questa volta è Ruzzene a “sbattere” sul 27 ospite. È sempre Petry a sfruttare la superiorità numerica (6-4). L’Elledì FC beneficia di un tiro libero e dimezza lo svantaggio con Dragone (6-5). Bui scrive il 7-5 dal dischetto dei 10 metri e un’autorete, poco dopo, il definitivo 8-5.

L’Elledì, con ancora una gara da giocare con l’OR Reggio Emilia (sabato 18 aprile, a Caramagna Piemonte), rimane ferma a quota 27 punti al 12° posto.

MestreFenice – Elledì FC 8-5

Reti: Petry (2), Bui (2), Bebetinho, Mazzon, Galliani e aut. (MestreFenice); Sandri (3), Cerbone e Dragone (Elledì FC)