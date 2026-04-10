Volley B1/F – Mondovì, con Cagliari si apre il rush finale. Terzo posto in palio in Alessandria-Florens

Il Mondovì Volley apre il rush finale della stagione con una sfida da non sottovalutare. Sabato 11 aprile, eccezionalmente alle 15 al Palamanera, le monregalesi ospitano la Pan Alfieri Cagliari, formazione in piena lotta per la salvezza e alla ricerca di punti pesanti per evitare gli ultimi posti della graduatoria. Per il “Puma” si tratta della prima delle cinque tappe conclusive di un campionato altalenante, da chiudere con l’obiettivo dichiarato di difendere il sesto posto e provare, se possibile, a rientrare nella corsa al quinto, oggi occupato dalla Capo d’Orso Palau con due lunghezze di vantaggio.

Capitan Aliberti e compagne arrivano all’appuntamento dopo la buona prova offerta a Vigevano contro la Pallavolo Florens, dove le monregalesi hanno saputo mettere in difficoltà la capolista per lunghi tratti. Contro Cagliari serviranno continuità, attenzione nei fondamentali e la capacità di imporre ritmo sin dai primi scambi, evitando quelle partenze lente che spesso hanno complicato il cammino stagionale. Il fattore Palamanera, sempre prezioso nei momenti chiave, può rappresentare un alleato importante per le ragazze dei coach Basso e Dagna.

La Pan Alfieri Cagliari, quartultima a diciotto punti, arriva in Piemonte con l’urgenza di muovere la classifica. Le sarde sono reduci da un periodo complicato ma hanno dimostrato, soprattutto nelle ultime settimane, di saper mettere in difficoltà anche avversarie più quotate. La nuova trasferta in continente rappresenta per loro un passaggio cruciale nella corsa alla permanenza in categoria, e questo rende la sfida particolarmente insidiosa per il Mondovì Volley, chiamato a mantenere alta la concentrazione per tutti i set.

La giornata propone anche un big match che può incidere direttamente sulla corsa promozione. Ad Alessandria va in scena Acrobatica Alessandria – GSO Villa Cortese, scontro diretto che mette in palio il terzo posto, l’ultimo utile per la promozione in Serie A3. Le alessandrine e le lombarde sono appaiate a quarantanove punti e arrivano all’appuntamento in un momento di forma simile: chi uscirà vincitrice potrà compiere un passo decisivo verso il salto di categoria.

Impegno sulla carta favorevole per il Volley 2001 Garlasco, secondo a cinquantatré punti, che ospita la Care Project Bellusco. Le pavesi vogliono tenere il passo della Pallavolo Florens, attesa invece da una trasferta insidiosa sul campo del CUS Torino, formazione capace di prestazioni di grande intensità davanti al proprio pubblico. La capolista, forte dei suoi cinquantaquattro punti, non può permettersi passi falsi in un momento in cui ogni set può pesare nella corsa alla vetta.

Nel resto della giornata, la Capo d’Orso Palau riceve la Vol-Ley Academy Volpiano con l’obiettivo di consolidare il quinto posto e mantenere il margine sul Mondovì Volley. Il Cogne Aosta Volley ospita la Victor&Co Issa Novara in un confronto diretto per la zona centrale della classifica e per mettere in cascina la salvezza, mentre Chieri ’76 e Volley Parella Torino si affrontano in un derby piemontese che può avere ripercussioni importanti nella lotta per evitare le ultime posizioni.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 22 (11/4)

Mondovì Volley – Pan Alfieri Cagliari

Chieri ’76 – Volley Parella Torino

Acrobatica Alessandria – GSO Villa Cortese

Volley 2001 Garlasco – Care Project Bellusco

Capo d’Orso Palau – Vol-Ley Academy Volpiano

CUS Torino – Pallavolo Florens

Cogne Aosta Volley – Victor&Co Issa Novara

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA