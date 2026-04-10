Un’immersione nel mondo della musica: torna a Cuneo “Città in Note” (FOTO e VIDEO)

La sesta edizione della kermesse promossa da Fondazione Artea e Comune di Cuneo, è stata presentata oggi (10 aprile) nel Salone d'Onore del Municipio

La musica come elemento di valorizzazione del territorio. Presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo si è tenuta questa mattina (10 aprile) la presentazione dell’edizione 2026 di “Città in Note. La musica dei luoghi” che tornerà a arricchire il capoluogo dal 20 al 25 maggio con un programma fitto di eventi ed appuntamenti da segnare sul calendario: headliner, senza dubbio, Raphael Gualazzi e Carmen Consoli, che si esibiranno in concerto al Teatro Toselli, rispettivamente, giovedì 21 e sabato 23 maggio, all’interno di un ventaglio gustoso di scelte per tutti i tipi di pubblico.

Il festival, che porterà in città sei gironi di musica diffusa, giovani talenti e nomi importanti della scena nazionale ed internazionale, è ideato e promosso da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Cuneo, e con la direzione artistica di Claudio Carboni, coadiuvato da Carlo Maver.

Spiega Davide De Luca, Direttore di Fondazione Artea, “Ci aspetta un’intensissima immersione nel mondo della musica, valorizzando il patrimonio culturale della città di Cuneo e la musica stessa come eccellenza del territorio. Un progetto partecipato, non solo dalle scuole, ma anche da pubblici e target differenti che, ogni anno, riusciamo coinvolgere con sempre maggiore entusiasmo”. “Un festival che valorizza i luoghi più belli ed interessanti, belli e caratteristici di Cuneo attraverso la musica – aggiunge Claudio Carboni, Direttore Artistico di Città in Note – . Un evento che ogni anno cresce: a dimostrarlo, il programma della edizione 2026, ancora più interessante e denso di appuntamenti”.

Così Cristina Clerico, Assessore alle Manifestazioni del Comune di Cuneo: “Un appuntamento che non va mai via dalla città, a cui ci si lavora tutto l’anno, anche perché lo scopo di questo festival è lasciare un eredità che costruisca consistenza e ci riesce grazie al grande lavoro con tutti gli istituti di formazione ed al dialogo nell’organizzazione. Siamo quindi felici che ciò che si vede a maggio sia la punta dell’iceberg di qualcosa di molto più profondo. Gli appuntamenti saranno tantissimi con tanta musica senza confini”.

Oltre ai grandi concerti al Teatro Toselli, il programma vedrà incontri e performance, fra sperimentazioni e contaminazioni, il fascino della musica classica, della coralità e dei repertori colti, esperienze immersive ed accessibili, momenti di divulgazione, passando fra chiese, piazze, spazi monumentali e luoghi naturali che Cuneo sa regalare. Il programma completo con tutti i dettagli e le info per acquistare i biglietti, sul suti www.fondazioneartea.org .

Alla conferenza stampa di presentazione, in cui sono stati illustrati il festival ed il relativo programma, hanno inoltre partecipato Daniele Citriniti, co-founder della The Goodness Factory e Mattia Sismonda, presidente del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Special guest, la cantautrice e pianista Giulia Mei, protagonista del primo appuntamento di The Youth Factor, il progetto di audience engagement e audience development rivolto agli studenti degli istituti superiori di Cuneo e che, anche quest’anno, si concluderà a maggio proprio nell’ambito di “Città in Note”.

L’artista parlermitana, ma trapiantata a Milano, si confronterà con i giovani cuneesi nel corso del talk “Io della musica non ci ho capito niente” (dal titolo del suo ultimo album), che si svolgerà oggi (alle 18) presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo: “Parleremo di musica e di parole, di quanto le parole stesse siano importanti, potenti e della loro responsabilità: sono azione e possono anche essere rivoluzione. – ha sottolineato Giulia Mei – Questo è il messaggio che vorrei portare, partendo dalla mia esperienza, in uno scambio fra visioni della realtà. Un festival come Città in Note, frutto di un lavoro incredibile dietro le quinte, porta bellezza, innovazione e cultura, fondamentali in tempi come quello che stiamo vivendo”.

Città in Note può contare sulla collaborazione con il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo, con il contributo della Regione Piemonte, Fondazione CRC e CRT, con il patrocinio della Provincia di Cuneo ed il supporto di Confindustria Cuneo, ATL del Cuneese/Cuneo Music ed Art Festival.