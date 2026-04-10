Seconda Categoria F-G – Big match tra Carrù Magliano Alpi e Roretese! Sportroero ad Andezeno per mantenere la vetta

A 270 minuti dal termine della regular season ancora molti i verdetti in bilico nei raggruppamenti cuneesi di Seconda Categoria.

Nel Girone F trasferta da non sottovalutare per lo Sportroero, nuovamente al primo posto in coabitazione con il Duomo Chieri, che fa visita ad un Andezeno in piena lotta per i play out. Derby double face tra Stella Maris e Piobesi con i padroni di casa obbligati a vincere per riaprire le speranze salvezza e gli ospiti impegnati in un testa a testa per il terzo posto. Al centro della classifica, infine, spicca la sfida tra Pralormo e Polisportiva Montatese, divise da appena due lunghezze in classifica.

Nel Girone G big match per la capolista Roretese, forte dei cinque punti di vantaggio sul secondo posto, che sarà di scena sul sempre ostico terreno di gioco del Carrù Magliano Alpi, impegnato nella rincorsa al miglior piazzamento ai play off. Spera in un passo falso della battistrada per riaprire virtualmente il campionato, invece, il Revello che attende un Cortemilia che ancora non può dirsi sicuro della salvezza matematica. In zona play off turni casalinghi per Giovanile Genola e San Biagio che attendono rispettivamente Caraglio ed Olimpic Saluzzo in due sfide da non sbagliare.

Rivincita della finale di Coppa Piemonte tra Benese ed Orange Cervere con gli ospiti che si trovano in piena zona rossa. Punti chiave in salvezza anche per Langa, ultimo in classifica a cui servirà un miracolo per raggiungere i play out, che ospita il San Chiaffredo mentre il Bagnasco cerca bottino pieno sul campo del Manta, successo che gli consentirebbe di fare un potenziale enorme balzo in avanti verso la permanenza in categoria.