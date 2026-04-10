Formazione e sviluppo del territorio al centro: il presidente Robaldo interviene alla giornata del Made in Italy

Questa mattina il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha portato il saluto istituzionale dell’Ente in occasione di due importanti eventi svoltisi presso il Centro Incontri: la celebrazione dei 160 anni dell’Istituto Bonelli e la tappa cuneese della staffetta promossa dalla CISL per lo sviluppo del Piemonte.

Durante l’evento dedicato allo storico istituto scolastico cittadino, protagonista anche dell’iniziativa “Il Cuneese va di moda”, il presidente ha sottolineato il valore dell’offerta formativa, in particolare del nuovo curriculum dedicato al Made in Italy, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione:

«Celebrare i 160 anni dell’Istituto Bonelli significa riconoscere il ruolo fondamentale della scuola nella crescita del nostro territorio. Il nuovo percorso formativo legato al Made in Italy rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di valorizzare competenze e talento. Mi congratulo con il vincitore o la vincitrice del Premio Bonelliano dell’anno e rivolgo un augurio a tutti gli studenti: il mondo di oggi è profondamente cambiato e spetta alle nuove generazioni, insieme a noi istituzioni, contribuire a renderlo migliore».

Nel suo intervento all’assemblea territoriale della CISL, inserita nel percorso “Territori in dialogo”, il presidente Robaldo ha invece richiamato il ruolo della Provincia come ente di coordinamento di area vasta, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, parti sociali e attori economici:

«La Provincia continua a svolgere un ruolo strategico di coordinamento dei territori, una funzione che si riflette pienamente nel tema di questo incontro. Sono lieto che questo evento affronti anche il tema della sicurezza sul lavoro, dal momento che spesso gli infortuni in itinere si verificano lungo la rete viaria provinciale. Quanto allo sviluppo del territorio, sottolineo la perfetta sintonia di questo percorso con il lavoro della cabina di regia condivisa con Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo e i principali operatori del territorio, che dialogano costantemente per costruire insieme una visione concreta e sostenibile del futuro della nostra provincia».