Turismo in crescita: presentati a Torino i dati 2025. Bongioanni: “Dobbiamo diversificare l’offerta” (VIDEO)

Giovedì 9 aprile, nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte a Torino, si è svolta la conferenza stampa “I numeri del turismo in Piemonte nel 2025 e anticipazioni 2026”. All’incontro sono intervenuti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore al Turismo Paolo Bongioanni, la direttrice regionale Raffaella Tittone, il presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto e la responsabile dell’Osservatorio Turistico regionale Cristina Bergonzo.

Il dato più significativo riguarda la crescita complessiva del comparto: +7% tra arrivi e presenze nel 2025, confermando il Piemonte tra le destinazioni italiane più dinamiche e attrattive. Un risultato che, secondo quanto emerso, anticipa un 2026 già orientato a un’ulteriore espansione, grazie a investimenti mirati, promozione internazionale e valorizzazione dei grandi eventi.

L’assessore al Turismo Paolo Bongioanni ha commentato i numeri.