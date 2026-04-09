Motori – Serena Manca ed Arianna Genaro verso l’International Rally Cup

Un nuovo palcoscenico per una nuova avventura nel mondo dei rally. Serena Manca, pilota classe 1993, si prepara a vivere un’altra stagione agonistica, in questa occasione affiancata da Arianna Genaro. Un equipaggio integralmente femminile, che si prepara a vivere un emozionante percorso sulle strade dell’International Rally Cup, serie ideata da Loriano Norcini, che prevede al suo interno quattro gare nel calendario targato venti-ventisei.

L’esordio ufficiale sarà sulle strade del 59°Rallye Elba, in programma i prossimi 17 e 18 aprile, che vedrà il quartier generale a Portoferraio, dando vita ad una delle classiche per eccellenza del panorama rallystico toscano, nonché con un grande seguito a livello nazionale. Per Serena Manca, sarà la seconda partecipazione sul sedile di sinistra dall’inizio dell’anno, alternando quello che è il suo percorso attuale da navigatrice. In questa stagione, infatti, sta affiancando Asia Vidori tra le file del Trofeo Lancia.

Discorso differente per Arianna Genaro, che prosegue unicamente nel suo percorso sul sedile di destra, con il quale ha ormai un certo rapporto. Dopo l’ultima apparizione al fianco di Carlo Falcone sull’indimenticabile Subaru Impreza 555 all’ultimo Rally Il Grappolo Storico, riprende dall’Isola d’Elba il suo percorso agonistico che la vede impegnata su più fronti.

Grande l’emozione per l’equipaggio, che salirà in abitacolo insieme per la prima volta in assoluto, sulle strade elbane. A seguire da vicino il loro percorso, ci sarà la scuderia EASI, che le supporterà in questo percorso. Una vigilia che loro stesse commentano così: “Eccoci qui, dopo diverse valutazioni abbiamo deciso di prendere parte all’International Rally Cup. Per noi è una novità assoluta, una scelta derivante da concomitanze che non permettevano di impegnarci in altre serie. Andiamo all’Isola d’Elba senza grandi aspettative, se non quella di fare esperienza chilometro dopo chilometro sulla Renault Clio Rally5. Sarà un anno formativo, dove ci impegneremo per raggiungere il miglior feeling possibile ed accumulare esperienze in gare così impegnative. In chiusura, una menzione al team Gass Motors, con il quale affronteremo questo percorso, all’Automobile Club Milano ed a Pirelli”, concludono nel loro intervento.

Un campionato avvincente e da sempre molto partecipato, l’International Rally Cup. Il programma della stagione 2026 prevede appunto il round di apertura sulle strade elbane, per poi continuare il 30 e 31 maggio al Rally Internazionale del Taro, al quale faranno seguito il Rally Internazionale Casentino i 26 e 27 giugno prossimi, concludendo con il gran finale al Rally Valli della Carnia i 21 e 22 agosto prossimi.