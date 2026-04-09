Mondiali Cijb di Mendoza, l’Italia vince la medaglia d’oro nel gioco internazionale

Il primo titolo ai Mondiali Cijb di Mendoza si tinge d’azzurro: l’Italia vince la medaglia d’oro nel gioco internazionale. La squadra con Paolo, Massimo e Alessandro Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi, Francesco Pola, Marco e Giorgio Battaglino, con il commissario tecnico Giorgio Vacchetto, apre la fase decisiva del torneo, superando in semifinale l’Olanda: 3-1 il parziale iniziale per gli azzurri, con gli orange bravi a tornare in parità sul 3-3, ma il tabellone al termine della partita segna 6-3 per l’Italia.

Finale con i Paesi Baschi che avevano eliminato la Comunità Valenciana, squadra campione in carica. Primo gioco per i baschi, ma gli azzurri giocano con cuore e determinazione allungando sul 4-1. Non sono da meno gli avversari, che si riportano sotto fino al 4-3. Tensione a mille nel finale di partita: gioco dell’Italia e immediata risposta dei Paesi Baschi, fino al 6-4 conclusivo che riporta la Nazionale targata Fipap sul tetto più alto del Mondo.