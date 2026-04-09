Insieme per una sanità più umana, innovativa e vicina al territorio

Il 28 marzo 2008, undici soci costituenti firmano davanti al notaio l’atto di nascita della Fondazione Ospedale Alba-Bra: un modello innovativo che unisce pubblico e privato per sostenere la sanità. Prima fondazione ospedaliera di partecipazione in Italia, mobilita persone, famiglie, imprese e istituzioni per rendere l’ospedale pubblico più moderno, accogliente e umano.

Da allora, è motore di eccellenza e innovazione al servizio del territorio.

Degenza +

Progetti che migliorano la permanenza in ospedale di pazienti, visitatori e personale, grazie a spazi più accoglienti, ergonomici e umani.

DEGENZA+ è il programma con cui si migliora concretamente la qualità degli ambienti dove pazienti e operatori vivono l’esperienza quotidiana della cura e del lavoro. La guarigione passa anche dai luoghi: per questo si è intervenuti su arredi, colori, luce e funzionalità, creando spazi più accoglienti, rilassanti e adatti al benessere psicofisico. Con il progetto “adotta una stanza”, si è concretizzata l’umanizzazione delle sale d’attesa, l’acquisto di letti elettrici differenziati per tipologia e di solleva pazienti, si sono arredate tutte le aree di degenza e si sono rese molte aree dell’ospedale più confortevoli e accessibili. Sono stati allestiti nuovi ambulatori, spazi relax e il dehors esterno. DEGENZA+ significa rendere ogni giorno più umano, funzionale e accogliente il tempo trascorso in ospedale, per chi vi è ricoverato e per chi ci lavora.

Accoglienza +

Progetti per rendere l’accesso in ospedale più semplice, con servizi, segnaletica e spazi pensati per orientare, informare e far sentire accolti fin dal primo istante.

ACCOGLIENZA+ è l’impegno quotidiano per rendere l’ospedale un luogo più umano, accessibile e vicino a chi lo vive. Si accompagnano pazienti e familiari fin dal loro arrivo, grazie a servizi di informazione e orientamento. Un’équipe di oltre 150 volontari formati garantisce una presenza costante e rassicurante, pronta a rispondere con competenza e gentilezza ai bisogni di chi entra in ospedale. L’accoglienza non è solo logistica, ma anche emotiva e culturale: attraverso iniziative artistiche e musicali, l’area sportiva polivalente, eventi in Auditorium e negli spazi comuni, trasformano l’esperienza ospedaliera in qualcosa di più sereno e gradito. ACCOGLIENZA+ è un modo concreto per prendersi cura, fin dal primo passo, con umanità.

STRUMENTAZIONE +

Tecnologie biomediche di ultimissima generazione per l’implementazione di in­­novative procedure diagnostiche, che rap­­presentato il gold standard della salute.

STRUMENTAZIONE+ è l’impegno della Fondazione per dotare l’Ospedale di tecnologie all’avanguardia, in grado di affiancare l’expertise dei professionisti sanitari e garantire cure sempre più tempestive, accurate e sicure. Le 11 sale operatorie di nuova generazione, tra cui una sala ibrida, una sala emodinamica e la dotazione del robot chirurgico Da Vinci Xi, rendono possibile una chirurgia altamente evoluta, mini-invasiva e precisa. Si è contribuito ad allestire laboratori analisi e il laboratorio di anatomia patologica, potenziare la dotazione per oculistica, a introdurre carrozzine intelligenti e tanto altro per migliorare mobilità e comfort. STRUMENTAZIONE+ significa mettere la migliore tecnologia al servizio della salute, ogni giorno.

Formazione +

Formazione specialistica per ogni professionista della sanità, perché le esigenze dei pazienti cambiano e, con essi, devono cam­biare gli standard di cura e ospitalità.

FORMAZIONE+ nasce dalla convinzione che professionisti più preparati offrano cure migliori. Per questo, si investe in una formazione continua, pratica e interdisciplinare, che affianchi la crescita clinica a quella umana e relazionale. Con il LABSI – Centro di Simulazione Avanzata – un Auditorium tecnologicamente attrezzato da 160 posti, una sala da 60 posti e 3 aule didattiche, si è creato un vero e proprio ecosistema formativo nel cuore dell’ospedale. In questi spazi si incontrano ogni anno centinaia di professionisti, studenti e cittadini, per corsi, convegni, workshop e seminari aperti. La connessione in diretta con le sale operatorie, i manichini ad alta fedeltà, i programmi di realtà virtuale e i percorsi personalizzati fanno della nostra Area Formazione un punto di riferimento per l’aggiornamento sanitario.

Ricerca +

Approfondire le conoscenze, in questo luogo, è già cura.

RICERCA+ è la visione di un ospedale che guarda avanti, sperimenta, innova. Si sostengono progetti di ricerca clinica e organizzativa, favorendo la collaborazione tra medici, ricercatori, università, enti pubblici e privati. L’Ospedale diventa un punto di riferimento per l’innovazione scientifica e formativa. Progetti come il Brain-Spine Interface e GustiAmo, al centro della ricerca avanzata, in collaborazione con le Università di Losanna e di Torino testimoniano l’impatto concreto che la scienza può avere sulla qualità della vita. Per noi la ricerca è uno strumento per migliorare le terapie, i percorsi di cura e la formazione dei professionisti. Con RICERCA+, mettiamo la scienza al servizio della persona, per un futuro della sanità fatto di competenza e progresso.

PROFESSIONISTI +

Opportunità, multidisciplinarietà e valorizzazione delle competenze, in un ambiente Lavorativo capace di attrarre e trattenere talenti.

PROFESSIONISTI+ nasce dalla consapevolezza che la qualità delle cure dipende prima di tutto dalla qualità di vita e di lavoro di chi le offre. Un ospedale può dirsi davvero all’avanguardia solo se riesce ad attrarre, formare e trattenere i migliori professionisti. Per questo, accogliamo medici, infermieri e operatori sanitari con opportunità concrete di sistemazione e crescita, attraverso progetti di ospitalità, ricerca e percorsi di aggiornamento continui. Si promuove un modello integrato in cui ospedale, università e comunità locale collaborano per costruire una sanità pubblica competente, stabile e motivata. Crediamo nella multidisciplinarietà, nella valorizzazione delle competenze e nella creazione di ambienti capaci di ridurre il carico di stress e favorire il benessere. Professionisti più supportati possono curare meglio.