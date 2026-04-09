“Effetto Sinner” in Granda Esiste, e non solo sul tennis

La cicogna dà,La cicogna dà, la cicogna toglie. Se pochi decenni fa il caso ha voluto che Roger Federer nascesse a Basilea, in Svizzera, e non qualche centinaio di chilometri più in là, in Italia, il destino si è in parte rifatto nel secondo anno del nuovo millennio, consegnandoci Jannik Sinner a San Candido, in Alto Adige, là dove il confine linguistico e geografico è abbastanza sottile da permettere di immaginare un’altra storia. È un gioco, certo, ma solo fino a un certo punto: perché il tennis italiano, oggi, vive anche di geografia, di vicinanze, di territori pronti a raccogliere ciò che il vertice produce. E quella spinta, in provincia di Cuneo, ha trovato una cultura della racchetta che aspettava soltanto altra benzina per accelerare.

Il quadro generale aiuta a capirlo. La presidente del Comitato regionale Federazione Italiana Tennis e Padel Piemonte, Manuela Savini, parla di un lavoro a 360 gradi su tutte le discipline e aggiunge una frase che vale anche per la Granda: «Il tennis gode di ottima salute di suo, ma noi non vogliamo limitarci alla disciplina trainante, per far crescere l’intero ecosistema della racchetta». I numeri, del resto, sono eloquenti: al 30 marzo 2026 il Piemonte conta 299 affiliati e 227 scuole riconosciute; la sola provincia di Cuneo ne vale 48. Le tessere complessive, nel Cuneese, hanno raggiunto quota 30.326 a fine 2025.

Questa crescita si vede nei circoli, nei campi pieni e nel fatto che il tennis, da disciplina singola, si sia trasformato in un sistema più ampio, dentro il quale convivono formazione, agonismo, servizi alle famiglie, accoglienza, padel e ora anche pickleball. È una fotografia necessariamente parziale, ma sufficiente a raccontare un punto: la Granda è tra i territori che meglio si stanno organizzando per far fruttare il momento d’oro degli sport di racchetta.

La parte più solida resta, naturalmente, il tennis. E qui il Cuneese offre un campionario molto ampio. A Lagnasco, per esempio, la Vehementia Tennis Team è diventata uno dei poli più visibili della crescita giovanile. A metà marzo ha ospitato la tappa macroarea nord-ovest dello Junior Next Gen, con 620 partecipanti provenienti da quattro regioni, confermando capacità organizzativa e vitalità del movimento under. Attorno a quella manifestazione si è mosso anche un pezzo di economia locale, con ricadute su hotel, bed and breakfast e ristoranti, in una rete che ha coinvolto anche Country Cuneo, Michelin, Match Ball Bra e Saluzzo.

Enrico Gramaglia e Duccio Castellano, alla guida della Vtt, rivendicano il peso di un lavoro che va molto oltre il torneo: «Abbiamo superato i 200 bimbi nella scuola tennis grazie ai servizi che garantiamo: le navette che girano per il territorio a prendere i ragazzi, il pranzo, i compiti…».

Il Country Club Cuneo rappresenta un altro snodo importante. Qui il tennis internazionale giovanile è tornato a essere una consuetudine: l’Itf J30 arriverà nel 2026 alla sesta edizione, dentro una tradizione organizzativa che passa per i 100.000 dollari femminili e per tornei maschili che hanno avuto tra i vincitori anche Tomas Martin Etcheverry, oggi stabilmente ai vertici del circuito. Più in generale, da quei campi sono transitati, in anni diversi, Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci. Il direttore tecnico Moreno Baccanelli descrive così il momento del club: «Abbiamo sempre lavorato su una combinazione molto importante, che è mettere al centro la famiglia». E i numeri non sono secondari: circa 150 ragazzi nella scuola tennis e una sessantina di adulti nei corsi.

Il Tc Saluzzo, dal canto suo, continua a tenere alta l’asticella con un Open importante, da 10.000 euro. Anche qui il discorso non si ferma all’evento singolo: il club dispone di cinque campi da tennis, un campo da padel coperto, una palestra e una configurazione che consente anche di ricavare quattro campi da pickleball; la scuola tennis supera i cento bambini. Ma il dato forse più interessante è il modo in cui il vicepresidente Marco Barbero legge il presente: «Non sta crescendo solo il tennis: oggi è tutto il mondo della racchetta ad attirare persone nuove. E quando un circolo riesce a tenere insieme tennis, padel e pickleball, intercetta un interesse molto più largo».

A Cuneo città, il Michelin Sport Club conta oggi cinque campi da tennis, due da padel e tre da pickleball, con numeri in crescita. Gianni Marchetti, responsabile operativo del circolo, lo spiega così: «Non è solo un effetto-Sinner: è tutto il movimento che si è rimesso in moto. Noi vediamo persone che chiedono di provare, famiglie che si avvicinano e perfino giocatori che dal padel stanno tornando al tennis». Non a caso, nelle ultime settimane, il club ha ospitato anche uno stage con Renzo Furlan, pensato non solo per i giocatori ma anche come occasione di aggiornamento tecnico per i maestri.

Poi c’è il Tc Alba, con sette campi da tennis, otto da padel e dieci da pickleball, che nel racconto del tennis cuneese ha un peso storico specifico. Il tecnico Alessandro Boero sintetizza così: «Il tennis è nel suo momento migliore da decenni, il padel si è assestato su numeri buoni e il pickleball è la nostra scommessa: noi vogliamo farci trovare pronti su tutti e tre i fronti». Oggi il Tc Alba prova a tenere insieme memoria e rilancio: circa 160 ragazzi nella scuola tennis, una trentina di agonisti e la scelta programmatica di far giocare in Serie C i ragazzi del vivaio, con l’obiettivo dichiarato di tornare in alto con i propri prodotti. Nello stesso tempo, nel febbraio 2026, il club ha ospitato anche il Trophy Tour con la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, esposte al pubblico a testimonianza della centralità raggiunta dal tennis italiano.

Il padel, in Granda, non è più una novità, ma neppure una bolla già sgonfia. Per Denis Fino, che tra Cuneo e Caramagna Piemonte coordina una realtà da tredici campi da tennis, due da padel e due da pickleball come il Best Point, il tema è soprattutto imprenditoriale e territoriale: «Il tennis continua a salire e, secondo me, non ha ancora raggiunto il suo apice. Il padel invece si è stabilizzato: in provincia ormai non basta aprire campi, bisogna avere strutture vere. Funzioneranno i centri organizzati, coperti, capaci di offrire attività e non solo ore campo».

Al Country Cuneo, invece, il padel è stato a lungo letto soprattutto come servizio al socio. Moreno Baccanelli lo spiega bene: non il cuore dell’attività, ma una possibilità in più per non costringere chi frequenta il club a guardare altrove. Una posizione che restituisce una verità concreta: in molti casi il padel non sostituisce il tennis, lo sostiene.

Il terzo asse, oggi, è il pickleball. Qui i numeri nazionali aiutano a capire perché tanti circoli cuneesi abbiano iniziato a investire. Secondo la Fitp, nei primi mesi del 2026 i tornei gestiti sono già 672, contro i 21 dello stesso periodo dell’anno precedente, e il Piemonte è fra le regioni in cui la pratica ha preso piede con maggiore decisione.

Una crescita che nel Cuneese si traduce in scelte molto concrete. Saluzzo ha già una quindicina di giocatori attivi, con un maestro dedicato; Michelin può contare su tre campi e tornei già organizzati; il Country Cuneo inaugurerà a breve una vera arena dedicata; Best Point ha due campi indoor a Caramagna Piemonte; Alba vanta dieci campi, una tappa della World Pickleball Series e una visione chiarissima. In molti scommettono su una crescita verticale, anche perché il pickleball si sposa bene con un pubblico amatoriale che unisce il piacere dello sport a quello del turismo.

È qui che entra in gioco anche Bra, che certo non è seconda a nessuno in quanto a spazi, potendo contare su un circolo con dodici campi, ma che sta puntando anche sul Picklelove Tour. Il circuito è mondiale, a squadre, amatoriale ma organizzato secondo standard alti; dopo la prima tappa di Madrid, ci saranno altri appuntamenti in giro per l’Italia, anche ad Alba, e per l’Europa, con il Master finale previsto proprio sotto la Zizzola. E questo dice qualcosa di interessante: anche uno sport giovane, e per certi versi ancora leggero nella percezione comune, può diventare veicolo di territorio.

In fondo è questo il punto. Il Cuneese non sta subendo il boom della racchetta: lo sta trasformando in struttura, in attività, in identità. E oggi basta guardare i circoli per capirlo.