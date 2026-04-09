Dopo l’ospedale, l’università Savigliano terra d’eccellenze

Il riconoscimento internazionale al Dipartimento di Scienze dell’Educazione, primo in Italia e tra i primi 200 al mondo secondo il ranking Qs, segna un passaggio importante per Savigliano e offre l’occasione per ulteriori valutazioni. Perché il sindaco Antonello Portera ha registrato nel frattempo altri riconoscimenti. Non solo l’università, ma anche l’ospedale: «Oggi si nota già una maggiore presenza di giovani – ci dice –, ma il salto vero arriverà quando saranno completati i nuovi posti alloggio: oltre 50 nelle immediate vicinanze del polo universitario. A quel punto non avremo solo studenti che arrivano e tornano in giornata, ma ragazzi che si fermano. Questo significa una città più giovane, più frequentata e più viva».

Un cambiamento che potrebbe incidere anche sul tessuto economico: «Ci immaginiamo un centro più dinamico e popolato, con ricadute su commercio e servizi. Chi studia qui poi racconta la città, la fa conoscere. È un passaparola che può aiutarci anche a diventare più attrattivi dal punto di vista turistico». Un aspetto non scontato per Savigliano, che non ha una vocazione turistica paragonabile ad altre realtà del Cuneese, ma «tutte le carte in regola: chiostri, palazzi, una piazza importante, un teatro di pregio. L’università e la sanità possono diventare leve preziose». Sul fronte sanitario, il recente riconoscimento all’ospedale Ss Annunziata rafforza questa lettura. «Era una qualità che già si percepiva – sottolinea il sindaco Portera – ma ora è certificata. Qualcosa che richiama professionisti di alto livello e rassicura sul fatto che l’attenzione resta alta anche sulle strutture esistenti».

Se per l’amministrazione il tema è di prospettiva, sul piano culturale il dialogo con l’università è già concreto. «Abbiamo lavorato fin da subito per costruire un rapporto stretto – spiega l’assessore alla cultura Roberto Giorsino – perché è nell’interesse della città avere un’università forte, ma anche integrata». Da qui una serie di iniziative pensate per coinvolgere la cittadinanza: «Abbiamo cercato di far conoscere meglio la biblioteca universitaria, che è in pieno centro. L’idea è di farla vivere non solo agli studenti». Il legame si rafforza anche attraverso eventi e manifestazioni. «Il chiostro dell’università è già stato utilizzato e lo sarà ancora, ad esempio con Savix a fine maggio, dove le scuole presenteranno i loro lavori». Uno dei nodi chiave resta quello delle residenze. «C’è un progetto concreto per recuperare un edificio accanto alla biblioteca e destinarlo ad alloggi universitari». I numeri confermano una crescita costante: «Le iscrizioni aumentano e questo comporta anche nuove esigenze di spazi – prosegue Giorsino – come dimostra l’intervento in piazza Nizza, nell’area dell’ex caserma dei vigili del fuoco, dove sono previste nuove strutture. Savigliano offre un rapporto tra docenti e studenti che altrove si è perso. Io vengo da un’università con centinaia di studenti a lezione: qui c’è una dimensione quasi seminariale, che favorisce l’interazione ed è molto apprezzata». Un elemento confermato anche da episodi concreti: «Mi è capitato di parlare con uno studente veneto che ha scelto Savigliano dopo essersi informato sulla qualità dell’insegnamento. Poteva andare altrove, ma ha deciso di trasferirsi qui. Questo dice molto». E il flusso si può tradurre in ricadute quotidiane: «Gli studenti vivono la città, frequentano i bar, e con alcuni esercizi abbiamo già avviato collaborazioni, ad esempio con tariffe dedicate». In questo scenario, il ruolo dei giovani diventa centrale: «Lo sviluppo della città passa da qui – conclude Giorsino – ma non si tratta di “dare spazio”: sono i giovani che devono prenderselo. Noi possiamo creare le condizioni, e credo che lo stiamo facendo». Una traiettoria che, tra università e servizi, punta a ridisegnare l’identità stessa di Savigliano. Non più solo centro di passaggio, ma luogo in cui fermarsi, studiare e, perché no, restare.