Cuneo 1905 Juniores campione con numeri da grande squadra

Sono le 22.38 di mercoledì primo aprile e il triplice fischio del direttore di gara del match al “Michele Coppino” di Alba tra Albese 1917 e Cuneo 1905 fa impazzire di gioia i cuneesi che diventano ufficialmente, con ancora una giornata da giocare, campioni regionali Under 19 (Girone D). Il risultato maturato parla chiaro: sono ben otto le reti messe a segno dai biancorossi contro le zero concesse agli avversari.

La Juniores del Cuneo, che aveva già trionfato nella stagione scorsa, si ripete e mette in mostra il giusto mix tra talento e organizzazione.

Le quattro marcature per tempo sul sintetico dell’impianto sportivo di Alba portano la firma di alcuni dei protagonisti della stagione spettacolare: Ettahery con la tripletta personale sale a quota 22 reti, per Pirotti (subentrato a partita in corso) arriva una doppietta. Mettono la propria firma con un sigillo a testa anche Ghibaudo, Bianco e Sigaudo (13 reti in campionato). I numeri, nello sport, non dicono tutto ma se andiamo ad analizzare quelli dell’Under 19 del Cuneo ci rendiamo conto di quanto la formazione allenata da Cristian Tolu abbia rasentato la perfezione in questa stagione sportiva. 62 punti conquistati in 25 gare frutto di 19 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. A brillare ci sono entrambe le fasi del gioco. L’attacco ha prodotto infatti 83 centri (3,3 a gara), cifre che non sono neanche state avvicinate dalle dirette avversarie, basti pensare che il secondo miglior attacco, quello della Giovanile Centallo, ne ha messi a referto 23 in meno. Se davanti Ettahery e compagni festeggiano con continuità, trovare degli spazi nella difesa dei campioni del girone è stato per tutte le contendenti un’impresa ardua. I gol subiti sono stati infatti appena 24, nemmeno uno ogni 90 minuti con ben 10 clean sheet. Nel cuore dei festeggiamenti, il tecnico del Cuneo 1905 fa fatica a trattenere l’emozione: «È stato un cammino strepitoso con una squadra quasi del tutto nuova rispetto a quella che aveva vinto l’anno scorso. Abbiamo lavorato sodo con un gruppo che si è dimostrato compatto dall’inizio alla fine. Non ci siamo mai disuniti e penso che questa sia stata la nostra vera forza». Tolu sottolinea anche il contributo fondamentale della società, del suo staff e di quello della prima squadra: «Voglio ringraziare la società a partire dal presidente, i dirigenti e mister Bianco (tecnico della squadra in Eccellenza, ndr) che ci hanno supportato e ci hanno permesso di crescere partita dopo partita».

I festeggiamenti, com’è normale e giusto che sia, sono appena cominciati ma la stagione sportiva del Cuneo non è ancora finita. «Stacchiamo qualche giorno, ci godiamo la vittoria ancora un po’ e poi cercheremo di fare del nostro meglio nell’ultima partita della stagione regolare con l’Ovadese in programma sabato 11 aprile. Torneremo poi in campo per le fasi finali che vedono impegnate le migliori squadre del Piemonte, per noi questo torneo deve essere un premio, ma cercheremo di fare ancora meglio rispetto all’anno scorso». Nella scorsa stagione, infatti, il Cuneo si fermò in semifinale con l’Acqui. A rappresentare la provincia Granda in questa rassegna, che vedrà impegnate 8 squadre, ci sarà anche l’Albese 1917. La squadra di mister Pellegrino, nonostante lo 0-8 casalingo rimediato nell’ultima uscita, si è assicurata con una giornata di anticipo la seconda piazza del Girone D con 54 punti.