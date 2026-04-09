Crisi dello Stretto di Hormuz: mele a rischio nei container

Il blocco dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio internazionale e oggi al centro delle tensioni legate al conflitto con l’Iran, rischia di avere pesanti ripercussioni anche sull’export ortofrutticolo italiano. A pagare il prezzo più alto potrebbero essere i produttori di mele della provincia di Cuneo e il Saluzzese è la parte della “Granda” più vocata per queste coltivazioni e dove la preoccupazione è più forte per una delle eccellenze dell’agroalimentare piemontese. Il tempo, per salvare i carichi in viaggio, diventa un fattore decisivo: ritardi, costi in aumento e, soprattutto, il rischio concreto che la merce deperisca prima di arrivare a destinazione. Stesso problema per l’esportazione di kiwi, anche se è la rotta del Nord America la più battuta. Il problema riguarda in particolare i carichi di container diretti verso i mercati del Medio Oriente e dell’Asia. Si tratta di una quota significativa dell’export italiano, che per le mele vale complessivamente 1,1 miliardi di euro l’anno, di cui circa 166 milioni destinati proprio ai Paesi mediorientali. A lanciare l’allarme è il mondo produttivo, a partire da Assomela, il consorzio che rappresenta il 75% della produzione nazionale e che in Piemonte riunisce aziende di primo piano come Rivoira, Lagnasco, Joinfruit e Gullino. A tracciare un primo quadro della situazione per Cia Agricoltori italiani di Cuneo è Giovanni Gullino, tra i maggiori esportatori del territorio (solo per i kiwi la produzione parla di 35mila tonnellate all’anno). «Il problema principale oggi riguarda Hormuz – spiega Gullino –, il canale di Suez in teoria resta aperto, ma nella pratica molte compagnie di navigazione evitano di attraversare l’area per i rischi legati alla guerra e alla sicurezza delle navi. Questo significa che gli esportatori sono costretti a ricorrere a servizi di trasporto speciale, molto più costosi, oppure a lunghe soste nei porti di emergenza, con ulteriori spese di parcheggio e movimentazioni straordinarie. Le mele, che rappresentano la parte più consistente dell’export del nostro territorio verso i mercati del Medio Oriente e dell’Asia, stanno evitando quella rotta. Molte spedizioni sono dirottate circum­navigando l’Africa. Ma allungare il viaggio di quasi venti giorni per raggiungere destinazioni come Emirati Arabi o India può essere devastante per un prodotto deperibile come la frutta». Le conseguenze sono immediate. Da un lato aumentano i costi, tra noli marittimi in crescita, carburanti più cari e spese aggiuntive per soste nei porti di emergenza. Dall’altro si aggrava il rischio commerciale: le mele deteriorate costituiscono perdite economiche. Il blocco o rallentamento dei porti del Golfo, tra cui Dubai, Qatar e Arabia Saudita, rischia di interrompere flussi consolidati da anni. Un intreccio di problemi che analizzano giorno dopo giorno alla Nord Ovest Spa di Madonna dell’Olmo, a Cuneo, leader nazionale e internazionale nel settore delle spedizioni e della logistica. Si preparano rotte più lunghe e meno prevedibili, in uno scenario che, ancora una volta, mette al centro la resilienza delle catene di approvvigionamento e dei flussi globali. Molto dipenderà dalla durata delle tensioni geopolitiche.