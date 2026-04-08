COPPA ITALIA PROMOZIONE LIVE: IL SOMMARIVA PERNO VINCE 1-0 CONTRO LA NOVESE E VOLA IN FINALE. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE

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Gerardo Matteo Sepe
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Al “Dino Tibaldi” di Sommariva Perno, i biancoverdi sono pronti a scrivere la storia. Forti dello 0-4 dell’andata in terra alessandrina, i padroni di casa capitanati da mister Pisano devono gestire l’ampio vantaggio e regalare ai tifosi e alla città un sogno chiamato finale. Per sapere come andrà a finire, articolo e interviste finali potete consultare il sito IDEAWEBTV per seguire la DIRETTA TESTUALE DI SOMMARIVA PERNO-NOVESE, DALLE ORE 20:30 SOLO SU IDEAWEBTV.

Sommariva Perno: Marengo, Ranieri, Caputo (31′ pt Campanella), Dieye, Cornero, Morra, Rainero, Chiesa, Astrua, Bertello, Rinero.

A disposizione: Chiesa S., Guienne, Bostan, Icardi, Druda, Xheka, Petessi, Donnantuoni.

Allenatore: Giuseppe Pisano.

Novese: Bailo, Arecco, Bonanno, Vinces Vinces, Colucci, Cerrone, Viscomi, Repetto, Frattoni, Mhamsi, Dan Andrei.

A disposizione: Guerreri, Delfitto, Roncoli, Vitiello, Oliveri, Fabbrucci, Gullo, Hysaj, Rizzi.

Allenatore: Arturo Merlo.

Arbitro: Maria Giulia Buccheri di Torino (assistenti: Francesco Clerico di Collegno e Yedoube Alfred Nadjir di Torino).

Ammoniti: 

Espulsi: 

Marcatori: 32’ST CORNERO (S);

SECONDO TEMPO

FINISCE QUI!! IL SOMMARIVA PERNO VOLA IN FINALE DI COPPA ITALIA PIEMONTE

40′: 5′ alla fine del match, 5′ per far scattare la festa biancoverde;

32′: SOMMARIVA IN VANTAGGIO!!! CALCIO DI PUNIZIONE DI MORRA CHE VIENE PARATO DA BAILO, IL PALLONE RIMANE LI E CORNERO DA DUE PASSI NON SBAGLIA!!

28′: ancora pericoloso il Sommariva, Campanella ruba palla, crossa verso il secondo palo dove per centimetri Cornero non riesce a colpire di testa;

27′: Cornero si accentra e dal limite prova, calcia alle stelle;

17′: tentativo al limite di Rainero, Bailo controlla senza problemi;

15′: calcio d’angolo biancoverde, ci prova Rinero in girata ma finisce a lato di molto;

13′: ritmi lenti in questa seconda frazione, nessuna azione pericolosa;

4′: diagonale pericoloso di Viscomi, finisce a lato;

(ore 21:31) Inizia il secondo tempo a Sommariva

PRIMO TEMPO

47′: finisce la prima frazione, 0-0 a Sommariva Perno;

35′: 10′ alla fine della prima frazione;

31′: esce per infortunio Caputo, al suo posto Campanella;

30′: risultato fisso sullo 0-0, Sommariva che sembra in pieno controllo del match;

23′: occasionissima per il Sommariva, Bertello prova il cucchiaio dal limite dell’area, Bailo battuto ma la conclusione finisce sul palo;

17′: primo tiro nello specchio anche per i padroni di casa, Morra serve in profondità Cornero, il numero 7 calcia di prima intenzione ma la conclusione è rasoterra e facile da raccogliere per Bailo;

10′: ancora Novese, calcio d’angolo battuto da Repetto, Cerrone da solo colpisce di testa ma finisce fuori;

6′: il primo tentativo è della Novese, tiro con il sinistro di Viscomi, Marengo si abbassa e para senza problemi;

5′: primi minuti equilibrati al “Tibaldi”, in cerca di trovare le misure;

padroni di casa in tenuta verde, mentre gli ospiti casacca nera con dettagli azzurri;

(ore 20:30) Inizia la semifinale di ritorno a Sommariva Perno

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