COPPA ITALIA PROMOZIONE LIVE: IL SOMMARIVA PERNO VINCE 1-0 CONTRO LA NOVESE E VOLA IN FINALE. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE

Al “Dino Tibaldi” di Sommariva Perno, i biancoverdi sono pronti a scrivere la storia. Forti dello 0-4 dell’andata in terra alessandrina, i padroni di casa capitanati da mister Pisano devono gestire l’ampio vantaggio e regalare ai tifosi e alla città un sogno chiamato finale. Per sapere come andrà a finire, articolo e interviste finali potete consultare il sito IDEAWEBTV per seguire la DIRETTA TESTUALE DI SOMMARIVA PERNO-NOVESE, DALLE ORE 20:30 SOLO SU IDEAWEBTV.
Sommariva Perno: Marengo, Ranieri, Caputo (31′ pt Campanella), Dieye, Cornero, Morra, Rainero, Chiesa, Astrua, Bertello, Rinero.
A disposizione: Chiesa S., Guienne, Bostan, Icardi, Druda, Xheka, Petessi, Donnantuoni.
Allenatore: Giuseppe Pisano.
Novese: Bailo, Arecco, Bonanno, Vinces Vinces, Colucci, Cerrone, Viscomi, Repetto, Frattoni, Mhamsi, Dan Andrei.
A disposizione: Guerreri, Delfitto, Roncoli, Vitiello, Oliveri, Fabbrucci, Gullo, Hysaj, Rizzi.
Allenatore: Arturo Merlo.
Arbitro: Maria Giulia Buccheri di Torino (assistenti: Francesco Clerico di Collegno e Yedoube Alfred Nadjir di Torino).
Ammoniti:
Espulsi:
Marcatori: 32’ST CORNERO (S);
SECONDO TEMPO
FINISCE QUI!! IL SOMMARIVA PERNO VOLA IN FINALE DI COPPA ITALIA PIEMONTE
40′: 5′ alla fine del match, 5′ per far scattare la festa biancoverde;
32′: SOMMARIVA IN VANTAGGIO!!! CALCIO DI PUNIZIONE DI MORRA CHE VIENE PARATO DA BAILO, IL PALLONE RIMANE LI E CORNERO DA DUE PASSI NON SBAGLIA!!
28′: ancora pericoloso il Sommariva, Campanella ruba palla, crossa verso il secondo palo dove per centimetri Cornero non riesce a colpire di testa;
27′: Cornero si accentra e dal limite prova, calcia alle stelle;
17′: tentativo al limite di Rainero, Bailo controlla senza problemi;
15′: calcio d’angolo biancoverde, ci prova Rinero in girata ma finisce a lato di molto;
13′: ritmi lenti in questa seconda frazione, nessuna azione pericolosa;
4′: diagonale pericoloso di Viscomi, finisce a lato;
(ore 21:31) Inizia il secondo tempo a Sommariva
PRIMO TEMPO
47′: finisce la prima frazione, 0-0 a Sommariva Perno;
35′: 10′ alla fine della prima frazione;
31′: esce per infortunio Caputo, al suo posto Campanella;
30′: risultato fisso sullo 0-0, Sommariva che sembra in pieno controllo del match;
23′: occasionissima per il Sommariva, Bertello prova il cucchiaio dal limite dell’area, Bailo battuto ma la conclusione finisce sul palo;
17′: primo tiro nello specchio anche per i padroni di casa, Morra serve in profondità Cornero, il numero 7 calcia di prima intenzione ma la conclusione è rasoterra e facile da raccogliere per Bailo;
10′: ancora Novese, calcio d’angolo battuto da Repetto, Cerrone da solo colpisce di testa ma finisce fuori;
6′: il primo tentativo è della Novese, tiro con il sinistro di Viscomi, Marengo si abbassa e para senza problemi;
5′: primi minuti equilibrati al “Tibaldi”, in cerca di trovare le misure;
padroni di casa in tenuta verde, mentre gli ospiti casacca nera con dettagli azzurri;
(ore 20:30) Inizia la semifinale di ritorno a Sommariva Perno