COPPA ITALIA PROMOZIONE LIVE: IL SOMMARIVA PERNO VINCE 1-0 CONTRO LA NOVESE E VOLA IN FINALE. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE

Al “Dino Tibaldi” di Sommariva Perno, i biancoverdi sono pronti a scrivere la storia. Forti dello 0-4 dell’andata in terra alessandrina, i padroni di casa capitanati da mister Pisano devono gestire l’ampio vantaggio e regalare ai tifosi e alla città un sogno chiamato finale. Per sapere come andrà a finire, articolo e interviste finali potete consultare il sito IDEAWEBTV per seguire la DIRETTA TESTUALE DI SOMMARIVA PERNO-NOVESE, DALLE ORE 20:30 SOLO SU IDEAWEBTV.