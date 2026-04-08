Aldo Molinengo racconta la storia del mercato e delle fiere di Revello

L’associazione culturale revellese ASAR (Amici della Storia e dell’Arte di Revello), di cui è presidente l’architetto Paolo Pejrone, in occasione dell’assemblea dei soci organizza un incontro aperto a tutti, che avrà come tema La storia del mercato e delle fiere di Revello. A raccontare questo antico mondo del commercio sarà Aldo Molinengo, socio e consigliere dell’ASAR. Mercato e fiere, a Revello come in tutti i paesi e città, sono sempre stati importanti appuntamenti molto sentiti e partecipati in ogni epoca storica, e continuano ad esserlo oggi, nonostante le tante nuove modalità di commercio.

Percorrerne un po’ di storia consentirà di conoscerne vari aspetti. L’evento, a cui tutti possono partecipare, si terrà sabato 18 aprile alle ore 16, al primo piano del Municipio di Revello, in piazza Denina 2, nella sala del Centro Studi dell’ASAR, adiacente alla Cappella Marchionale. A seguire, alle 17, ci sarà l’assemblea riservata ai soci dell’associazione.

c.s.