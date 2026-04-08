Alba – Vinum a Tavola: ultime disponibilità in promozione fino al 13 aprile

Nel Taste Lab del Castello di Roddi sono disponibili gli ultimi posti per “Vinum a Tavola”, il percorso enogastronomico (in programma il 25 e 26 Aprile / 1, 2, 3 Maggio 2026) che unisce alta cucina e grandi vini del Piemonte. L’esperienza si svolge ai tavoli conviviali del Castello e propone menu d’autore firmati da chef di rilievo del panorama nazionale, accompagnati da una selezione di vini Doc e Docg e dei Vermouth di Torino IGP serviti al calice.

I sommelier AIS guidano i partecipanti nella scelta dei vini e negli abbinamenti, offrendo un percorso di degustazione libero e completo, compreso nel prezzo.

Gli chef protagonisti di questa edizione sono:

Paolo Griffa* – Al Caffè Nazionale (sold out)

Alessandro Rossi – Barbagianni

Luigi Taglienti

Federico Zanasi* – Condividere

Ogni chef presenterà piatti esclusivi pensati appositamente per l’evento, portando in scena la propria filosofia gastronomica. L’iniziativa è pensata per chi desidera vivere un’esperienza che unisce cucina d’autore, vini del territorio e scoperta dei sapori autentici del Piemonte.

I posti sono limitati e la promozione è valida fino al 13 aprile.