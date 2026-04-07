Monastero Bormida, la stagione Teatro nelle Valli Bormida prosegue con “I grandi discorsi della storia”

I grandi discorsi della storia

di e con Paolo La Farina

Sabato 11 aprile 2026 – ore 21

Monastero Bormida (AT) | Teatro Comunale

La stagione Teatro nelle Valli Bormida 2025/2026 prosegue con uno spettacolo originale e coinvolgente che mette al centro la forza delle parole e la partecipazione del pubblico. Sabato 11 aprile, al Teatro Comunale di Monastero Bormida, arriva I grandi discorsi della storia, di e con Paolo La Farina.

Dopo il successo della replica del 15 marzo al Teatro Comunale Franco Vasconi di Spigno Monferrato, accolta con entusiasmo dal pubblico, lo spettacolo approda ora a Monastero Bormida, confermandosi come un’esperienza teatrale dinamica e sempre diversa.

Alcuni discorsi sono nati già “grandi”, pensati e costruiti con cura; altri invece sono emersi dalla spontaneità, pronunciati senza preparazione da persone comuni o figure istituzionali. Eppure, proprio come buchi neri capaci di piegare il corso degli eventi, queste parole hanno inciso profondamente nella storia dell’umanità.

PACE, AMBIENTE, CARITÀ, UMANITÀ, RAZZISMO, DEMOCRAZIA: sono questi i temi universali che attraversano lo spettacolo, restituendo al pubblico la potenza del linguaggio come strumento di cambiamento.

Da questa riflessione nasce uno spettacolo teatrale imprevedibile, in cui il pubblico diventa protagonista. Durante la serata, saranno infatti gli spettatori a “scompaginare” la sequenza storica degli eventi, dando vita a percorsi narrativi inattesi e sempre nuovi.

I grandi discorsi della storia unisce teatro, gioco scenico e partecipazione, trasformando il palco in uno spazio condiviso dove la storia incontra l’immaginazione e dove ogni replica è unica.

Biglietti

Intero €15 – Ridotto €13

Prenotazioni

389 0576 711

[email protected]

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Biglietti online: https://www.mailticket.it/evento/49871/i-grandi-discorsi-della-storia

Una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Banca di Asti.

Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri

[email protected] – +39 389 0576711

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it