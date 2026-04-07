Il S.Croce di Cuneo al Congresso europeo di Medicina Interna

Si è tenuto a Vienna, nelle sale del palazzo imperiale dell’Hofburg, dal 25 al 28 marzo la XXIV edizione del Congresso Europeo di Medicina Interna (ECIM 2026). Nella capitale austriaca si sono riuniti i delegati di 48 Società scientifiche nazionali che, con più di 50.000 iscritti, costituiscono la Federazione Europea di Medicina Interna (EFIM).

L’EFIM promuove l’integrazione della medicina interna nei sistemi sanitari europei occupandosi di temi come la multimorbilità e la cronicità, degli standard formativi e delle certificazioni professionali, organizza programmi di scambio per giovani medici, finanzia progetti di ricerca collaborativa sovranazionale.

Nicolò Dutto e Francesca Posillipo, due giovani medici della Scuola di specializzazione dell’Università di Torino, sede di formazione di Cuneo, hanno presentato un contributo scientifico, selezionato come comunicazione orale, realizzato nella Medicina interna diretta da Luigi Fenoglio, che ha analizzato le “caratteristiche cliniche, microbiologiche e prognostiche di 206 Ascessi Epatici da piogeni.”

Il contributo costituisce la prosecuzione di uno studio condotto a Cuneo nel 2016 dall’allora giovane specializzanda in Medicina interna Cristina Serraino che, con la successiva pubblicazione nel 2018 sulla prestigiosa rivista americana “Medicine”, rappresenta ancora oggi una delle principali casistiche europee su tale argomento.

Il dottor Nicolò Dutto si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode con dignità di stampa nel 2025 discutendo a Torino con Luigi Fenoglio la tesi presentata a Vienna. La dottoressa Cristina Serraino si era specializzata in Medicina Interna con 70/70 e lode con dignità di stampa e dal 2016 è parte dell’organico della Medicina interna.

L’Azienda ospedaliera di Cuneo con il modello dell’Ospedale di insegnamento, il primo a diventarlo in Piemonte nel 2013, continua ad essere centro di attrazione formativa e professionale per studenti e giovani medici offrendo successivamente ai migliori di loro la possibilità di entrare nelle équipes mediche del Santa Croce.

c.s.