Cuneo – Al Teatro Toselli arriva Seconda Classe: una riflessione teatrale su ricchezza, privilegio ed esclusione

Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21, il Teatro Toselli di Cuneo ospita “Seconda Classe”, drammaturgia originale di Controcanto Collettivo con idea e regia di Clara Sancricca. In scena Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero e la stessa Sancricca. La scenografia è firmata da Michelle Paoli, assistente alla regia Elena Contrino, produzione Teatro Stabile dell’Umbria.

Lo spettacolo indaga il tema della ricchezza e del privilegio come sistemi esclusivi, che esistono solo in relazione a chi ne è escluso. Una riflessione sul paradosso sociale che rende accettabile la disparità, fino a considerarla necessaria per definire il concetto stesso di lusso.

Le recite sono audiodescritte nell’ambito della rassegna Teatro No Limits, a cura di Fondazione Piemonte dal Vivo e Centro Diego Fabbri di Forlì. Per ragioni organizzative, la prenotazione dei dispositivi va effettuata entro 48 ore dalla data dello spettacolo scrivendo a [email protected] o via WhatsApp al numero +39 328 2435 950. I dispositivi restano comunque disponibili gratuitamente la sera stessa, fino a esaurimento, presso un corner dedicato all’ingresso del teatro, con priorità per spettatori non vedenti e ipovedenti. Informazioni dettagliate sono disponibili su www.cuneocultura.it.

Per i biglietti sono attive tutte le modalità indicate alla pagina dedicata del sito del Teatro Toselli. L’acquisto è possibile online oppure presso la biglietteria del teatro, aperta il mercoledì mattina e il giorno dello spettacolo a partire dalle 16.

Per informazioni: 0171 444812 / 444818, [email protected]. Programmazione completa e aggiornamenti sui canali ufficiali del Teatro Toselli.