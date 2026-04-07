Cordata di alpinisti colpiti da una scarica di sassi sul Monviso: un ferito

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti questo pomeriggio nel comune di Pontechianale per un alpinista infortunato. L’incidente è accaduto sulla Goulotte del Triangolo della Caprera, una via di arrampicata su ghiaccio nel versante occidentale del Monviso, quando una cordata di due alpinisti è stata colpita da una scarica di sassi. Uno dei due è stato risparmiato, mentre l’altro ha riportato una serie di contusioni a una gamba e al bacino. Sono riusciti comunque a calarsi alla base dell’itinerario dove l’infortunato non riusciva a proseguire a piedi.

Il compagno è stato quindi costretto a scendere a valle a piedi fino alla fine del sentiero, nei pressi dell’abitato di Castello, dove ha finalmente trovato campo telefonico per effettuare la chiamata di emergenza, intorno alle 15. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso che con operazioni al verricello ha raggiunto e soccorso il paziente, che è poi stato trasferito in ospedale in codice verde.