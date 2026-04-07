Condizioni speciali per la gestione della Taverna delle Grotte di Aisone: un’opportunità per chi vuole vivere e lavorare in montagna

Secondo il Rapporto “Montagne Italia 2025” dell’Uncem, nel 2024 sono state circa 35.000 le persone che hanno scelto di trasferirsi in montagna. Un dato che conferma la crescente attrattiva delle Terre Alte, soprattutto per chi desidera cambiare vita e avviare nuove attività. In questo contesto si inserisce la proposta dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, che mette a disposizione la gestione della Taverna delle Grotte di Aisone a condizioni particolarmente vantaggiose.

La struttura, situata nel comune di Aisone all’interno del Parco delle Alpi Marittime e della Riserva Naturale Grotte di Aisone, unisce un negozio di prossimità e un bar-taverna, configurandosi come un servizio essenziale per residenti e turisti. Gestire la Taverna significa diventare un punto di riferimento per la Valle Stura, territorio ricco di opportunità naturalistiche, sportive e culturali.

La Taverna si trova all’ingresso del Sentiero delle Grotte, che conduce alla Riserva Naturale, area di grande interesse archeologico. Dal 2022 l’Università di Milano e la Soprintendenza del Piemonte conducono campagne di scavo che hanno portato alla luce reperti risalenti al Mesolitico, rendendo le Grotte di Aisone il sito più antico delle Alpi occidentali meridionali. All’interno della struttura sono esposti pannelli, ricostruzioni e un diorama dedicato agli studi avviati negli anni Cinquanta da Ferrante Rittatore Von Willer.

La posizione centrale, la presenza di parcheggi, un’area verde attrezzata, un punto di ricarica per e-bike e la vicinanza a percorsi escursionistici e alla Ciclovia della Valle Stura rendono la Taverna un luogo strategico. In inverno, a pochi passi, è attivo il Centro per lo sci di fondo di Aisone.

Per favorire l’imprenditoria locale, l’Ente propone condizioni economiche particolarmente agevoli: i locali sono completamente arredati e dotati di attrezzature professionali, tra cui una cucina nuova in acciaio inox, banchi frigo, scaffalature e una stufa a pellet. Il canone di affitto a base d’asta è fissato a 1.200 euro annui, pari a 100 euro al mese. L’affidamento ha durata triennale, rinnovabile fino a nove anni.

L’opportunità è rivolta a imprese individuali, società, cooperative, associazioni e a chi desidera impegnarsi in attività di accoglienza, informazione e animazione culturale. “Vogliamo che la Taverna delle Grotte diventi un laboratorio di resilienza montana”, afferma il presidente dell’Ente, Armando Erbì. “Offriamo una struttura pronta per partire, affinché chi ha passione e buone idee possa concentrarsi sulla qualità del servizio e dell’accoglienza senza lo scoglio di costi iniziali proibitivi.”