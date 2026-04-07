Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 12 aprile in provincia di Cuneo

Dopo l’esordio della stagione 2026 nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, Castelli Aperti prosegue con i suoi appuntamenti domenicali permettendo al visitatore di scoprire le più affascinanti dimore storiche del Piemonte.

Di seguito un elenco di tutti i beni storici aperti domenica 12 aprile:

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo. Prenotazione consigliata (in particolare per i gruppi) ai numeri 338/9654524 e 340/8026232. In caso di maltempo e di cantiere attivo la torre rimarrà chiusa per motivi di sicurezza.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso intero: 5€

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. 0172 601 60; [email protected]. Ingresso intero 5€.

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€; Visita guidata intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: “Tra sacro e Profano” visite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso: Intero: 8€

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monteu-roero.html

Saluzzo – Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 6€

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso intero 3,5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 8€

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 3,5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite ore 9.30 e ore 14.00. Prenotazione obbligatoria: [email protected] Ingresso intero 3€

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. La prenotazione è consigliata: [email protected] Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html