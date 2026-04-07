Bra: festa e divertimento per la Fiera di Pasquetta

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice all’edizione 2026 della Fiera di Pasquetta di Bra, tradizionale manifestazione primaverile che anche questo lunedì 6 aprile ha visto un nutrito numero di partecipanti. Per tutta la giornata, infatti, centinaia di persone hanno percorso le vie della città alla ricerca delle offerte sui banchi degli ambulanti, mentre i più giovani si divertivano sulle giostre del luna park di piazza Spreitenbach.

Come sempre, però, il luogo centrale della manifestazione è stata piazza Giolitti, dove la giornata di festa si è aperta con l’immancabile Fiera zootecnica del Bovino di razza piemontese, oramai giunta alla sua 150° edizione.

Ad primeggiare nella sezione vitelloni piemontesi della coscia femmine Davide Tibaldi di Bra, che si è aggiudicato anche il primo premio della categoria vitelloni piemontesi della coscia maschi interi e dei tori piemontesi da macello. Tripletta di vittorie anche per l’azienda agricola “La Fasenda” di Centallo, che ha primeggiato nelle categorie vitelloni piemontesi della coscia castrati, manze piemontesi della coscia da macello e vacche piemontesi della coscia da macello. L’allevatore più anziano è risultato Davide Tibaldi, mentre a vincere la palma di più giovane anche quest’anno Mattia Silvestro, del 2005.

Divertimento assicurato grazie ai tanti espositori presenti, vivaisti, stand di piccoli animali e attrezzi da giardino, oltre all’esposizione dei trattori d’epoca, senza dimenticare la musica dei Trelilu che hanno chiuso la giornata con il loro concerto ad ingresso gratuito. Ovviamente l’attenzione dei visitatori si è concentrata sul buon cibo, grazie alle tante proposte appetitose preparate dagli “Artigiani del gusto” dall’Ascom di Bra, oltre alle eccellenze offerte dai banchi del Mercato dei produttori.

Gli eventi della Pasquetta braidese sono stati organizzati dal Comune di Bra in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Ascom Bra, Slow Food Mercato della Terra, Coldiretti Campagna Amica, Visit Langhe Monferrato Roero e Regione Piemonte. (rb)