Arrivano i talk di “Mondovì in Circolo”: alla Fiera di Primavera protagonisti Paolo Fino, Lorenzo Laveneziana e Andrea Vuolo

In piena sintonia con la sua storica filosofia cicloturistica, “Mondovì in Circolo” (l’iniziativa promossa dal Circolo delle Idee e da Mondovì in Grande) proporrà all’interno della 65ma Fiera di Primavera tre diversi talk informativi aperti al pubblico: sabato 11 aprile alle ore 16.00 il protagonista sarà Paolo Fino, professore ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali presso il Politecnico di Torino, tra i principali esperti italiani di manifattura additiva e referente per il Rettore per la sede accademica di Mondovì.

Domenica 12 aprile alle ore 11.00, invece, sarà la volta di Lorenzo Lavenezia, ingegnere energetico specializzato nella ricerca sui sistemi a energia rinnovabile e sulla mobilità sostenibile. Dopo aver approfondito le dinamiche del trasporto “green”, oggi mette le sue competenze al servizio di Decisio, dove trasforma i dati in strategie per la mobilità alternativa. Domenica 12 aprile alle ore 16.00, infine, spazio ad Andrea Vuolo, meteorologo professionista laureato in Fisica con specializzazione in Climatologia presso l’Università degli Studi di Torino, giornalista, divulgatore scientifico e meteorologo ufficiale del TGR RAI e volto noto di Buongiorno Regione Piemonte su Rai 3.

Per chi, invece, volesse ancora iscriversi al tour su ebike che dal centro storico di Breo condurrà fino alle colline della Garzegna lungo il tracciato del “Landandé”, può farlo attraverso il presente link: https://mondoviincircolo26.netlify.app/.