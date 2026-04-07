Adriano Dogliani ricorda commosso Fulvio Castellino: “Persona di straordinarie doti”

Grande cordoglio e commozione in tutto il mondo sportivo cuneese ha lasciato la scomparsa di Fulvio Castellino. A voler ricordare lo stimato dirigente, storico presidente dell’Augusta Benese e della Benarzole (più recentemente anche parte dell’organigramma del Fossano Calcio), anche Adriano Dogliani, con cui ha condiviso un’importante fetta del suo lungo percorso, a Narzole.

“Ricordo Fulvio con grandissimo affetto: la notizia della sua scomparsa è stato un colpo tremendo per me, come per tutti gli amici e conoscenti del calcio locale e non solo. – racconta Dogliani – Fulvio, per me, era un amico fraterno, una persona intelligentissima con cui abbiamo avuto prima dei rapporti come avversari, sempre nel limite della sana competizione calcistica e del rispetto reciproco. Poi, con la fusione del 2005 (e la nascita della Bene Narzole, ndr), abbiamo portato l’Eccellenza nei nostri paesi, uno dei traguardi che ricordo con più affetto. Fulvio era una persona di straordinarie doti ed umanità, sapeva con la sua tranquillità saper mettere tutti a proprio agio: una mancanza che ci toccherà tanto, a tutti noi che l’abbiamo frequentato conoscendo le sue qualità. Sono convinto che, lassù in cielo, starà già pensando ad allestire una squadra di calcio forte e di formare una nuova band musicale per poter continuare ad imitare il suo idolo Celentano. Un abbraccio fortissimo, Fulvio”.