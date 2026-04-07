A Dronero torna “Lengas en scèna”, la rassegna di teatro in lingua d’òc

Dopo il positivo riscontro ottenuto negli ultimi anni, l’Espaci Occitan di Dronero propone ad aprile una nuova edizione di “Lengas en scèna”, breve rassegna dedicata al teatro in lingua d’òc. Gli appuntamenti si svolgeranno presso la sede dell’Espaci Occitan, in via Val Maira 19, con ingresso libero.

Il primo spettacolo è in programma sabato 18 aprile alle ore 21 con “Qui sotto/Aquì de sut”, messo in scena nell’occitano di Moiola dalla compagnia I Senzatesta, sotto la direzione di Elena Bosco della compagnia La robe à l’envers. Il gruppo è formato dai partecipanti al Laboratorio Teatrale del progetto 2023 Montagna Futura della Fondazione CRC. La pièce, definita una “fiaba societale”, prende spunto dalla grande valanga di Bergemoletto del 1755, che colpì la frazione di Demonte causando numerose vittime e seppellendo due donne, due bambini e alcuni animali, sopravvissuti quasi quaranta giorni. Il testo, già rappresentato in italiano e atteso nell’estate 2026 anche a Ramatuelle in Francia, è stato scritto dagli attori con il supporto di Elena Bosco, Alma Armando e Maddalena Forneris. Lo spettacolo affronta anche temi contemporanei legati al rapporto tra uomo e territorio e alle dinamiche sociali di potere, conflitto e cooperazione. Durata 60 minuti.

Giovedì 23 aprile alle ore 21 sarà la volta di “Lu malate imaginari”, adattamento e traduzione in occitano della celebre commedia di Molière, presentato dalla compagnia Mot à mot di Rore in Val Varaita, con la regia di Paul Lecoq. Il gruppo è nato attorno al laboratorio linguistico condotto dall’ex docente madrelingua Lecoq. Dopo aver portato in scena l’opera in francese, gli interpreti hanno realizzato una traduzione corale in occitano, rappresentata con successo anche al Festival del Teatro Provenzale di Fuveau, dove ha ottenuto riconoscimenti per il lavoro didattico, per l’interpretazione femminile e il premio del pubblico. In scena Enrica Barale, Andrea Dematteis, Giacomino Dematteis, Mauro Dematteis, Emanuela Fina, Barbara Gallian, Tiziana Gallian, Michele Gianaria e Roberto Paleni. Presentazione e scenografia sono curate da Anna-Lia Clerici, tecnico suono e luci Stefano Aimo. Durata 60 minuti.

Gli appuntamenti rientrano nel progetto Sòn de Lenga 2026, sostenuto dalla Regione Piemonte. Per informazioni: 0171 904075, [email protected], www.espaci-occitan.org, Facebook @museooccitano, Instagram @museo.occitano.