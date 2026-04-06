15° Torneo della Ceramica, un grande successo di organizzazione e di gioco per Mondovì Volley

Si è chiuso, dopo tre giorni di emozioni stordenti per la loro intensità, la quindicesima edizione del Torneo della Ceramica, la manifestazione pallavolistica giovanile che per tre giorni, dal 2 al 4 aprile, ha dato vita a Mondovì e a molte cittadine del circondario. Complice anche il bel tempo che per tre giorni ha fatto da compagno di viaggio, il TdC organizzato da Mondovì Volley ha fatto registrare un buonissimo successo di critica, con una formula totalmente rivista e presentata per la prima volta.

3 giorni di gare, 5 categorie di gioco, 15 comuni coinvolti, 22 campi, 88 squadre (provenienti non solo dal Piemonte ma anche da Francia, Sardegna, Toscana, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria), 318 gare giocate, 1100 atlete, 1300 pernottamenti e oltre 4000 pasti somministrati nell’arco di tre giorni sono i numeri principali andati agli archivi, con grandi ricadute sul territorio e sul commercio locale che sicuramente non possono essere sottostimate.

Dopo il check-in delle squadre partecipanti e le prime gare nel pomeriggio di giovedì 2 aprile, il Torneo ha vissuto uno dei suoi momenti clou, con la sfilata delle squadre partecipanti in Mondovì Breo e la cerimonia di inaugurazione. Di fronte a una piazza gremita, ad autorità e partner che si sono alternati sul palco, Michele Baranowicz ed Ivan Zaytsev sono stati i veri protagonisti della piazza, raccontandosi di fronte alle ragazzine estasiate, leggendo la promessa delle atlete insieme ad Anna Aliberti – capitano della B1 di Mondovì Volley – e concedendosi con piacere alle tantissime richieste di foto ed autografi.

Il venerdì ed il sabato sono proseguiti con le partite sui campi di Dogliani, Carrù, Morozzo, Mondovì, Magliano Alpi, Rocca de’Baldi, Villanova Mondovì, Vicoforte, Ceva, Trinità, Bene Vagienna, Chiusa Pesio, Peveragno, Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana, sotto la visione dei direttori di gara provenienti dal Comitato FIPAV Cuneo-Asti. Dopo le finali delle varie categorie, le premiazioni del Palamanera hanno visto tutte le partecipanti ritrovarsi per raccogliere il meritato applauso, al termine di tre giorni stancanti ma altrettanto densi di emozioni.

Anche dal punto di vista strettamente di campo il Torneo della Ceramica è stato costellato di successi di squadra e premi individuali, con primi posti per le formazioni Mon.Vi. Bam nelle categorie Under 13, Under 16 e Under 18 e podi sfiorati in Under 12 e Under 14.

Qui di seguito i podi e i premi individuali delle varie categorie:

UNDER 12

1 – Lilliput Bianca

2 – Libertas Borgo

3 – VBC Savigliano Tekfire

Miglior difesa: Adele Politano (Libertas Borgo)

Miglior palleggio: Alessia Zagatti (Libertas Borgo)

MVP: Aurora Benvenuti (Lilliput Bianca)

UNDER 13

1 – Mon.Vi. Bam

2 – Sciutto & Resecco Pall. Ovada

3 – Volley Roero

Miglior difesa: Rebecca Cavallotti (Mon.Vi. Bam)

Miglior palleggio: Annalisa Rosso (Volley Roero)

MVP: Lisa Bottero (Mon.Vi. Bam)

UNDER 14

1 – VBC CRS Savigliano

2 – Libellula VGT

3 – Moncalieri Volley Bianca

Miglior difesa: Emma Dogliani (Libellula VGT)

Miglior palleggio: Elena Milanesio (VBC CRS Savigliano)

MVP: Francesca Longo (VBC CRS Savigliano)

UNDER 16

1 – Mon.Vi. Bam Rossa

2 – Pallavolo Vallebelbo

3 – Lilliput Pallavolo

Miglior difesa: Giulia Domanda (Pallavolo Vallebelbo)

Miglior palleggio: Chiara Passatore (Mon.Vi. Bam)

MVP: Carlotta Magliano (Mon.Vi. Bam)

UNDER 18

1 – Mon.Vi. Bam

2 – Pallavolo Cervere

3 – Cogovalle Genova

Miglior difesa: Irene Marengo (Pallavolo Cervere)

Miglior palleggio: Iolanda Cavallera (Mon.Vi. Bam)

MVP: Elena Patetta (Mon.Vi. Bam)

Grande la soddisfazione della macchina organizzativa griffata Mondovì Volley, con il quartier generale del Palamanera a coordinare le attività sui campi dei 120 volontari. È il presidente Pier Domenico Ravera a tirare le somme della tre giorni:

“Semplicemente è stato meraviglioso vivere tutta questa energia e ci tengo a ringraziare chi ci ha aiutato, dalle istituzioni che sono state al nostro fianco, alla fondazione CRC, passando per le amministrazioni locali, i nostri partner che ci sostengono sempre, la Fipav CN-AT e tutte le società che ci hanno dato fiducia. Una menzione particolare a Andrea e Vanessa che sono stati la mente ed il cuore di uno degli eventi più belli che la nostra società abbia mai organizzato.”