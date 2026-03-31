Serie B Femminile – Zanni e Bianchi regalano tre punti alla Freedom. Giacinti trascina il Como con una tripletta

Penultimo turno di campionato prima della sosta pasquale per la Serie B Femminile che chiude la 21° giornata di gioco.
Continua l’ottimo momento di forma della Freedom FC che batte per 2-1 il Frosinone conquistando altre tre punti davanti ai propri sostenitori. La squadra di coach Ardito trova il vantaggio con Zanni ma viene rimontata dal centro dell’ex Juventus Neddar per le ciociare. A decidere la contesa ci pensa nella ripresa Bianchi che regala la vittoria alle cuneesi.
In vetta festival del gol per il Como, trascinato dalla tripletta di Valentina Giacinti, che batte per 5-3 l’Hellas Verona, avvicinandosi sempre di più alla Serie A. Alle spalle della battistrada continua il duello a distanza tra Lumezzane e Cesena che vincono i rispettivi match contro RES Donna Roma (1-2) e San Marino Academy (3-1) mentre il Bologna passa di misura sul campo del fanalino di coda Trastevere. Derby veneto al Vicenza che regola per 4-1 il Venezia mentre l’Arezzo cede per 1-2 contro il Brescia.