“Santuari e benefattori” – Una mattinata di studi a Casa Regina Montis Regalis

Le maestose architetture del Santuario di Vicoforte sono state scelte per rappresentare il biglietto da visita del volume dedicato alla Valle d’Aosta ed al Piemonte della collana “Santuari d’Italia”. L’elegante pubblicazione illustrata, edita da “De Luca editori d’arte”, è una preziosa rassegna del patrimonio devozionale italiano, un catalogo dei Santuari, grandi e piccoli, presenti sul territorio delle varie regioni, con il loro patrimonio di arte, storia e spiritualità.

La provincia di Cuneo è tra le più ricche di monumenti, tutti censiti in dettagliate schede e con apparato iconografico. Il volume in totale ne raccoglie più di 400. Ampio spazio, e la copertina, è stato dedicato alla Basilica di Vicoforte. Non poteva quindi esserci uno spazio migliore che il Santuario per ospitare una presentazione del volume, insieme ai suoi curatori, i professori Pierangelo Gentile e Paolo Cozzo, entrambi in forze all’Università di Torino. Gentile insegna storia contemporanea, Cozzo storia del Cristianesimo e delle chiese. Sono stati i coordinatori della non indifferente impresa di raccogliere materiali e testi inviati dai collaboratori per assemblare questo prezioso volume.

A questo sarà dedicata la mattinata di sabato 11 aprile: a partire dalle 9.45 Casa Regina Montis Regalis, in Aula Bona, Gentile e Cozzo relazioneranno circa il loro lavoro: con l’occasione, lo storico e archivista del Santuario, Giancarlo Comino, interverrà per presentare una nuova ricerca dedicata a ricordare alcune significative figure storiche per il Santuario: i benefattori che nei secoli hanno dato il loro prezioso contributo al sostegno del polo spirituale e che sono stati immortalati in una galleria di ritratti, ospitata nell’aula Bona a Casa Regina Montis Regalis. La relazione è intitolata: «Huius Sanctae Basilicae benefactor eximius»: devozione e lasciti testamentari per il tempio mariano di Vico (XVI-XX secolo). Al termine delle relazioni, i partecipanti potranno partecipare a una visita al complesso monumentale della Basilica e di Casa Regina Montis Regalis, con la guida di Comino. Al termine, per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi a pranzo presso la Tavola del Chiostro nel Refettorio dei monaci, previa prenotazione al 0174 565300 (costo 25 euro).

c.s.