L’Étape Piemonte si racconta con i grandi protagonisti del ciclismo

Venerdì 10 aprile 2026, a Roccavione (CN), andrà in scena “Cena coi Campioni”, l’evento di gala che inaugura ufficialmente il percorso verso L’Étape Piemonte by Tour de France, in programma il 31 maggio con partenza ed arrivo da Entracque. L’appuntamento è fissato alle ore 19.00 presso il Centro Polifunzionale e rappresenta un momento speciale di incontro tra appassionati, territorio e grandi protagonisti del ciclismo. Una serata pensata per condividere la passione per la bicicletta e sostenere concretamente uno degli eventi più attesi della stagione sportiva nelle Alpi Marittime.

Ospiti d’eccezione saranno Claudio Chiappucci e Paolo Savoldelli, insieme ad altri campioni dello sport, che porteranno in sala racconti, esperienze e aneddoti di una vita sulle due ruote, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più autentica e coinvolgente.

Non solo una cena, ma l’inizio del viaggio verso L’Étape Piemonte

Partecipare alla serata significa entrare a far parte del progetto: a tutti gli ospiti sarà infatti riservato un kit esclusivo con pettorale e maglia ufficiale de L’Étape Piemonte, simboli di un’esperienza che va oltre la gara. “Cena coi Campioni” è molto più di un evento collaterale: è il primo passo verso un grande appuntamento internazionale che porterà ciclisti da tutta Europa nel cuore delle valli Gesso, Stura e Vermenagna, su strade che raccontano la storia del grande ciclismo. Un momento di condivisione, ispirazione e racconto che anticipa le emozioni de L’Étape Piemonte e ne incarna pienamente lo spirito.

Cos’è L’Étape Piemonte

L’Étape Piemonte by Tour de France è un evento ciclistico internazionale che porta sulle strade italiane l’esperienza ufficiale del Tour de France, permettendo agli amatori di vivere in prima persona l’emozione della Grande Boucle. Inserita nel circuito mondiale L’Étape by Tour de France e realizzata in collaborazione con Amaury Sport Organisation (ASO), società organizzatrice della “Grande Boucle”, la manifestazione propone percorsi su strade chiuse al traffico, con standard organizzativi e di sicurezza di livello internazionale.

In Piemonte, l’evento attraversa le valli delle Alpi Marittime – Gesso, Stura e Vermenagna – offrendo un’esperienza che unisce performance sportiva, territorio e cultura, con una forte attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

Sito web L’Étape Piemonte: www.letapepiemonte.it

Margreen: territorio, esperienza, visione

La cena di gala, con un menu ispirato alla tradizione piemontese, sarà anche un’occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e rafforzare il legame tra sport e identità locale. Un format che unisce convivialità e visione, perfettamente in linea con lo spirito di Margreen – la Green Community alla base del progetto di sviluppo territoriale sostenibile che unisce le valli Gesso, Stura e Vermenagna, nel cuore delle Alpi Marittime, con l’obiettivo di valorizzare in modo integrato ambiente, comunità e turismo. Attraverso interventi legati alla mobilità dolce, alla promozione delle attività outdoor e al sostegno delle economie locali, Margreen costruisce un modello di territorio più attrattivo e vivibile, capace di coniugare natura, sport e identità. In questo contesto, eventi come L’Étape Piemonte diventano parte di una visione più ampia, contribuendo a raccontare e sviluppare un’area che guarda al futuro in chiave sostenibile.

Sito web Margreen: https://www.margreen.it

LE DICHIARAZIONI

Paolo Giraudo – Sindaco di Roccavione

“Accogliere un evento come ‘Cena coi Campioni’ è per Roccavione motivo di grande orgoglio. Significa essere parte attiva di un progetto che valorizza il nostro territorio e lo apre a una dimensione internazionale. L’Étape Piemonte rappresenta un’opportunità concreta per far conoscere le nostre valli, le nostre tradizioni e la nostra capacità di ospitalità, creando un legame forte tra comunità e sport.”

Giuseppe Oliva – Presidente del Comitato Organizzatore Margreen

“Con ‘Cena coi Campioni’ vogliamo dare il via a un percorso che non è solo sportivo, ma anche territoriale e culturale. Margreen nasce proprio con questa visione: mettere in relazione persone, luoghi ed esperienze. L’Étape Piemonte è uno strumento straordinario per raccontare tutto questo, portando qui appassionati da tutta Europa e offrendo loro un’esperienza autentica, che va oltre la gara.”