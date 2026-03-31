Cuneo Airport celebra insieme ad Air Arabia i 15 anni del volo Cuneo-Casablanca

L’aeroporto di Aeroporto di Cuneo celebra insieme alla compagnia aerea Air Arabia il quindicesimo anniversario del Cuneo – Casablanca, un collegamento che negli anni ha rafforzato i rapporti tra la provincia di Cuneo e il Marocco.

Introdotta nel 2011, la rotta ha fatto molto più che collegare due città: ha costruito relazioni tra culture, favorito opportunità di business e aperto nuovi orizzonti per migliaia di viaggiatori.

Nel corso dei 15 anni di operatività, il volo si conferma come uno dei collegamenti internazionali più rilevanti per lo scalo cuneese. Air Arabia opera da Cuneo a Casablanca con aeromobili Airbus A320 da 174 posti e per la stagione estiva 2026 sarà attivo con frequenza bisettimanale, ogni martedì e sabato.

Negli ultimi quindici anni, Air Arabia Maroc ha conquistato la fiducia di migliaia di passeggeri, consolidando il ruolo della rotta Cuneo–Casablanca nei collegamenti tra il Marocco e il Nord-Ovest dell’Italia, servendo un bacino che comprende anche l’area a sud di Torino e la vicina Liguria.

“Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Air Arabia e delle numerose attività sviluppate nel corso degli anni per promuovere questo collegamento, anche attraverso iniziative dedicate alla diffusione della cultura marocchina”, ha dichiarato Paolo Merlo, Presidente e Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Cuneo. “Questo volo rappresenta un’opportunità importante per il territorio e per il rafforzamento dei rapporti anche commerciali con il Marocco”.

“Siamo convinti che questo collegamento abbia grandi potenzialità di crescita ulteriore, soprattutto in ottica leisure, e i risultati registrati negli anni confermano un interesse crescente da parte dei passeggeri”, ha aggiunto Anna Milanese, Accountable Manager dello scalo. “Auspichiamo che sempre più persone scelgano il fascino della destinazione Marocco partendo da Cuneo e di continuare a crescere al fianco di Air Arabia su nuove destinazioni e progetti.”

La giornata di celebrazioni ha coinvolto al mattino i passeggeri in attesa dell’imbarco e le autorità, mentre in serata è previsto un evento dedicato agli agenti di viaggio, finalizzato alla promozione della destinazione Marocco, realizzato in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo del Marocco e il tour operator Mapo Travel.

c.s.