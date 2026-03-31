Automobilismo – Gran lavoro di Roberto Gobbin al 49° Rally “Il Ciocco”

Inizia con fatica l’avventura di Roberto Gobbin nel Trofeo Lancia Ypsilon. Al 49° Rally Il Ciocco dello scorso fine settimana, il pilota pinerolese, affiancato dal navigatore della Valle Varaita, Ismaele Barra, ha concluso 41° assoluto, secondo di Over 55 Italia e secondo di Lancia Expert, con la Lancia Ypsilon HF Rally4, curata da Balt Motorsport.

“La Ypsilon è una vettura fantastica una vera auto da corsa, più facile da guidare della 124 Abarth, ma che va conosciuta approfonditamente per ottenere i risultati che punto ad ottenere”. La gara garfagnina di Gobbin è stata particolarmente impegnativa a causa delle difficoltà insite nelle prove speciali, la guida notturna, e i notevoli ritardi dello svolgimento della gara, che hanno provocato il raffreddamento degli pneumatici che poi hanno faticato ad entrare in temperatura. “Specie nei passaggi notturni di sabato sono andato maggiormente in crisi. Rispettando il regolamento, che limita a soli due passaggi di ricognizione delle prove speciali, spesso non avevamo riferimenti corretti. E proprio quelle prove sono state quelle che hanno accumulato maggior ritardo di svolgimento e con temperature più fredde, mettendoci maggiormente in difficoltà” analizza il portacolori di Balt Motorsport.

Roberto Gobbin torna però dal Ciocco moderatamente soddisfatto. “Nel corso della gara le nostre prestazioni sono migliorate con la sempre maggior confidenza con il mezzo. Abbiamo lavorato molto con Balt Motorsport per ottimizzare il pacchetto macchina-equipaggio e lavoreremo ancora parecchio per migliorare le nostre prestazioni. La Ypsilon è una trazione anteriore come la Panda Kit che guidavo fino a sette anni fa. Ma il paragone finisce qui perché la HF richiede una tecnica di guida molto particolare che si apprende solo con l’allenamento, facendo chilometri. Il Trofeo è molto bello e competitivo e mi ritrovo a competere con ragazzini e non velocissimi, che già in questa stagione hanno disputato un paio di gare con la vettura”.

L’avventura di Gobbin-Barra ha avuto molti momenti piacevoli. “Mi è piaciuta in modo particolare la prova all’interno della tenuta de ‘Il Ciocco’, corta che mi ha permesso di spingere a fondo per tutto il percorso. Anche la salita di Chiozza mi ha divertito parecchio essendomi espresso al meglio” sottolinea Gobbin prima di concludere: “Dopo sette anni di 124 Abarth era necessario cambiare vettura e la scelta non poteva che cadere sulla Ypsilon, un modello che fa bella mostre nel mio punto vendita di San Secondo di Pinerolo”.

Il calendario del Trofeo Lancia 2026

29 marzo: Rally del Ciocco e Valle del Serchio (Rally4)

Rally del Ciocco e Valle del Serchio (Rally4) 7 giugno: Rally Due Valli (Rally4, Rally6)

Rally Due Valli (Rally4, Rally6) 3-4 luglio: Rally di Roma Capitale – Tappa 1 (Rally4, Rally6)

Rally di Roma Capitale – Tappa 1 (Rally4, Rally6) 5 luglio: Rally di Roma Capitale – Tappa 2 (Rally4, Rally6)

Rally di Roma Capitale – Tappa 2 (Rally4, Rally6) 2 agosto: Rally Regione Piemonte (Rally4, Rally6)

Rally Regione Piemonte (Rally4, Rally6) 18 ottobre: Rallye Sanremo – Coefficiente 1,5 (Rally4, Rally6)

La stagione 2026 di Roberto Gobbin è supportata dalla concessionaria Targa Auto Pinerolo – da sempre è a fianco del pilota pinerolese, vendita automobili, che presenta anche la nuova Lancia Ypsilon, in tutte le versioni e motorizzazioni, compresa la versione HF, la più sportiva.