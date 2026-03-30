Pallapugno: festa Albese! Ferro e compagni si prendono la Supercoppa

Il primo trofeo della stagione è della Terre del Barolo Albese: nello sferisterio di Imperia, la quadretta capitanata da Alessio Ferro festeggia la vittoria della Supercoppa, superando il Nocciole Marchisio Cortemilia. Gara equilibata, cresciuta di livello nel secondo tempo, condizionata spesso dall’aria contro il battuto. Primi break di marca albese, 1-3 e 2-4, ma la formazione di capitan Marco Battaglino resta in corsa, agganciando gli avversari alla pausa: 4-4. Ancora un gioco per parte in avvio di ripresa e nuovo allungo della Terre del Barolo Albese, 5-8. Il Nocciole Marchisio Cortemilia ci prova, ma Ferro e compagni chiudono 6-9.

Prima del fischio d’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Domenico Adriano. Nell’intervallo sono state premiate le formazioni della San Leonardo dal fiduciario del Coni di Imperia, Massimo Zorniotti insieme al vicepresidente della Fipap Marco Scajola, al presidente della Fipap Liguria, Giacomo Raineri, e al vicepresidente della Provincia di Cuneo, Massimo Antoniotti.

Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese 6-9

NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA: Marco Battaglino, Federico Gatto, Fabio Marchisio, Marco Parussa. Dt: Gianni Rigo.

TERRE DEL BAROLO ALBESE: Alessio Ferro, Bruno Campagno, Francesco Pola, Roberto Drago. Dt: Gianluca Busca e Domenico Raimondo.

Arbitri: Daniele Santini e Antonio Balestra.