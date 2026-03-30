Fondo: ai Campionati Italiani bene gli atleti cuneesi

Colpo a sorpresa per il Trentino che con la squadra A conquista la staffetta maschile Under 18/20 ai Campionati Italiani di sci di fondo in corso a Saint Barthelemy (Aosta). Francesco Romagna, Thomas Maestri, Federico Risatti e Luca Ferrari sono riusciti ad avere la meglio sulla formazione del Comitato FISI Alpi Occidentali e quello delle Alpi Centrali, partito con il pronostico. Il Trentino ha fatto la differenza sin dalla prima frazione con Romagna ampliando piano piano il proprio vantaggio con Maestri e Risatti, ma il colpo decisivo è arrivato con Ferrari che ha tagliato il traguardo in 1h24’47″8.

Seconda piazza per le Alpi Occidentali che con Leonardo Brondello, Giacomo Barale, Edoardo Forneris e Alessio Romano hanno concluso con 57″8 di ritardo dai vincitori, lasciandosi alle spalle il quartetto delle Alpi Centrali composto da Mattia Marinoni, Niccolò Bianchi, Stefano Negroni e Daniel Pedranzini, costretti ad accontentarsi del bronzo con 1’55″8 di distacco. L’Alto Adige che, con la squadra A, conquista il titolo italiano di staffetta femminile Under 18/20. La formazione composta da Emma Schwitzer, Marta Bellotti e Marie Schwitzer ha avuto la meglio sul Veneto nella 3×5 chilometri in tecnica classica andata in scena a Saint Barthelemy (Aosta) tagliando il traguardo in 48’50″3.

La squadra guidata da Veit Angerer, all’ultima gara da allenatore dopo trent’anni a capo del Comitato Alto Adige, ha preso il comando subito con Emma Schwitzer che ha fatto il vuoto sulle avversarie, tuttavia nella seconda frazione il Veneto è tornato sotto con Caterina Milani, bronzo nella staffetta mista juniores ai Mondiali Under 20. Proprio come nella rassegna iridata giovanile, la 18enne di Falcade si è trovata ancora una volta al proprio fianco di Vanessa Cagnati, scattata per la terza frazione appaiata con Marie Schwitzer. La 20enne altoatesina si è però fatta valere nell’ultima parte di gara staccando l’avversaria e portandosi a casa il titolo.

Il Veneto si è così dovuto accontentare del secondo posto con Anna Morandini, Caterina Milani e Vanessa Cagnati dopo una gara ad alto livello conclusa con 11″9 di ritardo dall’Alto Adige. Bronzo per la formazione A del Trentino composta da Gaia Leoni, Chiara Doliana e Alice Leoni che ha terminato le proprie fatiche con 1’16″3 di ritardo precedendo la squadra A dell’ASIVA formata da Amelie Fragno, Martina Bisson e Claire Frutaz, lontana 2’07″3. Al 5° posto si classifica la staffetta delle Alpi Occidentali A con Viola Camperi, Giulia Ronchail e

Lucia Delfino con un ritardo di 2’24.8 dalle vincitrici.

Le Fiamme Gialle possono chiudere i Campionati Italiani di sci di fondo in bellezza dopo aver conquistato il titolo della 50 chilometri con Davide Graz e Caterina Ganz. I due sono stati insieme a Giandomenico Salvadori i protagonisti della staffetta mista andata in scena a Saint Barthelemy e vinta dalla squadra della Guardia di Finanza. Una prova particolarmente combattuta con Salvadori che ha concluso la propria carriera agonistica passando al termine della prima frazione alle spalle di Paolo Ventura (Esercito A) e poco più avanti rispetto a Lorenzo Romano (Carabinieri A). Nella seconda frazione dedicata alle donne è uscita di prepotenza Martina Di Centa che ha permesso ai Carabinieri di portarsi in testa seguita dalle Fiamme Gialle con Caterina Ganz, mentre alle loro spalle si staccava l’Esercito A con Cristina Pittin. Finale tutto nelle mani di Graz che si è confermato il più in forma del momento aggiudicandosi il titolo in 1h01’40″8 davanti a Teo Galli (Carabinieri,

1h02’00″9) e a Martin Coradazzi (Esercito A, 1h02’32″7).

c.s.