Serie B Femminile – Freedom FC al “F.lli Paschiero” contro il Frosinone! Spicca la sfida tra RES Donna Roma e Lumezzane

Ventunesima giornata di campionato alle porte per il campionato di Serie B Femminile con match decisamente interessanti.

Dopo il pareggio in terra scaligera torna tra le mura amiche la Freedom FC che ospita al “F.lli Paschiero” il Frosinone. Una gara sicuramente non semplice per le ragazze di coach Ardito che, comunque, partono con i favori del pronostico dovuti all’ottimo momento di forma che stanno attraversando. Ciociare che nascondono nel collettivo la propria arma migliore senza stelle nel roster. Cuneesi che dal canto loro vogliono proseguire la rincorsa al quinto posto, attualmente distante quattro punti.

In vetta il Como prosegue la propria corsa sfrenata verso la vittoria del campionato. Giacinti e compagne affronteranno l’Hellas Verona in casa con l’obiettivo di tenere a debita distanza le inseguitrici. Alle spalle della battistrada big match tra le due sorprese del campionato attuale RES Donna Roma e Lumezzane che si sfidano in una gara tutta la gustare. Turno casalingo, invece, per il Cesena che ospita una San Marino Academy in grande risalita nella seconda parte della stagione. Derby veneto tra Vicenza e Venezia mentre l’ormai condannato Trastevere ospita il forte Bologna. Chiude il palinsesto la sfida al centro della classifica tra Arezzo e Brescia.