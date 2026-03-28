Prima Categoria – Che incroci in zona play off! Bisalta in casa con il Val Maira per continuare l’allungo in vetta

Si preannuncia una domenica di fuoco sui campi cuneesi di Prima Categoria che si apprestano a vivere la ventisettesima giornata.

Turno casalingo molto interessante per la capolista Bisalta che ospita il sempre ostico Val Maira con in ballo tre punti che potrebbero rivelarsi decisivi per la vittoria finale. Valmairini, invece, che si giocano le ultime chance di rientrare nella zona play off, attualmente distante quattro lunghezze. Alle spalle della battistrada derby del fossanese tra Salice e San Sebastiano in quello che potrebbe essere un antipasto di play off. Scontro diretto per il quinto posto, invece, tra San Benigno e Murazzo, divide da una sola lunghezza in classifica e con gli ospiti freschi conquistatori della semifinale di Coppa Piemonte.

Potrebbe approfittare di tutti questi incroci il Marene che parte con i favori del pronostico nel match casalingo contro il fanalino di coda Sporting Savigliano. In coda spicca lo scontro diretto tra Piazza e Pro Polonghera, attualmente entrambe ai play out, mentre Garessio ed Azzurra cercano i punti della tranquillità nei rispettivi match con San Bernardo ed Elledì. Chiude il palinsesto la sfida tra Valvermenagna ed Area Calcio Alba Roero, attualmente entrambe salve ma con i padroni di casa appena al di sopra della linea rossa.