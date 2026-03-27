Volley B1/F – Mondovì con orgoglio in casa di Florens seconda. Garlasco-Alessandria, wow!

La ventunesima giornata del campionato di Serie B1 femminile propone al Mondovì Volley una delle trasferte più impegnative della stagione. Sabato 28 marzo alle 18 le monregalesi faranno visita alla Pallavolo Florens a Vigevano, seconda in classifica a cinquantuno punti e reduce dalla sorprendente sconfitta in Sardegna contro la Capo d’Orso Palau.

Il “Puma”, quinto a trentotto, arriva all’appuntamento con il morale non altissimo dopo la sconfitta casalinga contro l’Acrobatica Alessandria che ha definitivamente chiuso le porte alla corsa per il terzo posto e alla promozione in Serie A3. Le ragazze di coach Basso e Dagna dovranno però ritrovare orgoglio e determinazione per affrontare al meglio le ultime cinque giornate di campionato e per consolidare il quinto posto, ora minacciato dalla Capo d’Orso Palau, sesta a trentanove punti e distante solo una lunghezza.

La Pallavolo Florens, dal canto suo, vuole riscattare immediatamente la sconfitta di Palau e riprendersi la vetta solitaria della classifica. Le vigevanesi sono scivolate al secondo posto dopo il sorpasso del Volley 2001 Garlasco, ora primo a cinquantadue punti, e cercano il successo per tornare in testa. Sulla carta una sfida proibitiva per il Mondovì Volley, ma il campionato ha dimostrato che le monregalesi sanno essere squadra scomoda per le grandi, come testimoniano le vittorie contro Garlasco e il pareggio strappato ad Alessandria all’andata.

Proprio il Volley 2001 Garlasco, capolista, ospita l’Acrobatica Alessandria nel big match della giornata. Uno scontro diretto che può dire molto sulla corsa al primo posto: le pavesi vogliono consolidare il vantaggio di un punto sulle inseguitrici, mentre le alessandrine, terze a quarantasette punti, cercano il colpaccio per rientrare in corsa per la vetta e consolidare il terzo posto.

Il GSO Villa Cortese, quarto a quarantasei punti e a un solo punto da Alessandria, fa visita al Volley Parella Torino in un impegno sulla carta abbordabile per le lombarde, chiamate a mantenere il quarto posto e a non perdere terreno dalle prime tre.

Nel resto della giornata, la Capo d’Orso Palau fa visita alla Victor&Co Issa Novara con l’obiettivo di dare continuità all’impresa contro Florens e prendere ulteriore distacco sul Mondovì Volley, mentre il Cogne Aosta Volley ospita la Care Project Bellusco, il CUS Torino fa visita alla Vol-Ley Academy Volpiano e la Pan Alfieri Cagliari riceve il Chieri ’76 in tre match importanti per la zona salvezza.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 21 (28/3)

Pan Alfieri Cagliari – Chieri ’76

Volley Parella Torino – GSO Villa Cortese

Acrobatica Alessandria – Volley 2001 Garlasco

Pallavolo Florens – Mondovì Volley

Vol-Ley Academy Volpiano – CUS Torino

Victor&Co Issa Novara – Capo d’Orso Palau

Care Project Bellusco – Cogne Aosta Volley

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA