Seconda Categoria F-G – Roretese con il Langa per continuare la fuga! Montatese-Duomo Chieri, che sfida

Ultime quattro giornate di campionato per i raggruppamenti cuneesi di Seconda Categoria che si avvicinano all’epilogo della regular season.

Nel Girone F big match per lo Sportroero, tornato secondo dopo la vittoria nel recupero del Duomo Chieri, che ospita tra le mura amiche l’attuale terza forza del campionato Castiglione. Tifa Sportroero anche il Piobesi che, impegnato tra le mura amiche contro il Pralormo, cerca di tornare al successo dopo un periodo di appannamento. Chiamata all’impresa, invece, la Polisportiva Montatese contro la capolista Duomo Chieri mentre in coda punti importanti per la salvezza in palio tra Pecetto e Stella Maris.

Nel Girone G andrà in scena il più classico dei testa coda tra Roretese e Langa. Padroni di casa che, saliti a +5 sulle inseguitrici, non vogliono minimamente mollare la “preda” promozione mentre i langaroli, ultimi in classifica, si giocano le ultime chance per riagganciare il treno spareggi. Rischia la seconda della classe Revello sul campo di un Bagnasco bisognoso di punti salvezza, così come in zona play off non possono sbagliare Giovanile Genola e Carrù Magliano Alpi rispettivamente sui campi di Cortemilia ed Olimpic Saluzzo.

Nella lotta al quinto posto è tempo di scontro diretto tra Caraglio e San Biagio, divise da quattro lunghezze in graduatoria, mentre l’Orange Cervere, fresco vincitore della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria, cerca punti salvezza nel match interno con il Manta. Chiude il palinsesto la sfida tra San Chiaffredo e Benese con gli ospiti che proveranno a rialzarsi dopo la sconfitta nella finale di Coppa Piemonte ai calci di rigore.