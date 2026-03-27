La Stimolazione Magnetica Transcranica entra nei percorsi di cura dell’ASL CN2 per le dipendenze da gioco d’azzardo e cocaina

Un nuovo strumento terapeutico entra a far parte dei percorsi di cura dell’ASL CN2 grazie all’avvio della Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva (rTMS), una tecnica di neurostimolazione non invasiva già utilizzata in ambito neurologico e psichiatrico. L’Azienda Sanitaria ha attivato il trattamento all’interno del Dipartimento di Salute Mentale, presso la struttura complessa del SerD, nell’ambito di un progetto sperimentale sovralocale dedicato ai pazienti con Disturbo da Gioco d’Azzardo e Disturbo da Uso di Cocaina.

L’iniziativa nasce da una collaborazione interaziendale che coinvolge l’ASL CN2, l’ASL di Novara e l’Università del Piemonte Orientale, all’interno di un network definito da Regione Piemonte. L’ASL CN2 partecipa come centro collaboratore, mettendo a disposizione competenze professionali e una propria apparecchiatura per la stimolazione transcranica.

La rTMS agisce sui circuiti cerebrali responsabili della regolazione degli impulsi, dei processi decisionali e del controllo del comportamento. La stimolazione della corteccia prefrontale dorsolaterale, ottenuta tramite una bobina magnetica applicata sul cuoio capelluto, mira a riequilibrare i meccanismi della ricompensa, spesso alterati nei disturbi da dipendenza. L’obiettivo è ridurre il craving, ovvero il desiderio compulsivo, e favorire una maggiore autoregolazione.

Il protocollo prevede cicli intensivi ambulatoriali con sedute quotidiane per due settimane consecutive, integrati da percorsi di psicoterapia cognitivo-comportamentale per potenziarne l’efficacia. La tecnica, già diffusa in strutture private e ospedali universitari, diventa ora accessibile ai pazienti seguiti dai SerD dell’ASL CN2 e dell’ASL di Novara grazie alla sperimentazione clinica avviata. Anche i pazienti dell’ASL CN1 potranno partecipare come centro inviante.

La Direzione del SerD precisa che l’inserimento nello studio avverrà secondo criteri clinici definiti, nel rispetto delle linee guida scientifiche e del protocollo sperimentale. Ogni paziente sarà valutato dall’équipe multidisciplinare sulla base della storia clinica, della diagnosi e del percorso terapeutico. L’adesione sarà volontaria e subordinata al consenso informato, con un monitoraggio costante da parte degli specialisti.

Il progetto, finanziato con fondi destinati al contrasto del gioco d’azzardo patologico, ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero della Salute. Le due Aziende Sanitarie coinvolte raccoglieranno e analizzeranno i dati clinici per valutare l’efficacia del trattamento e ottimizzare i protocolli di somministrazione.

Il dottor Ruggero Gatti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN2 e del relativo SerD, sottolinea: “La partecipazione a questo progetto sperimentale rappresenta un’importante opportunità per ampliare le possibilità di trattamento offerte ai pazienti con disturbi da dipendenza, in particolar modo per quanto riguarda i casi di gioco d’azzardo patologico e di tossicodipendenza da cocaina. A volte gli approcci tradizionali mostrano limiti per quanto concerne l’efficacia del trattamento e le possibili ricadute: confidiamo che l’integrazione di tecniche innovative, inserite in un percorso strutturato e multidisciplinare, consenta di rispondere in modo più mirato e ancor più adeguato alla complessità clinica di queste patologie”.

La dottoressa Paola Malvasio, Direttore Generale dell’ASL CN2, evidenzia: “L’adesione a una sperimentazione di rilevanza regionale e interaziendale conferma l’impegno della nostra Azienda nella progettazione e nello sviluppo di modelli assistenziali innovativi, basati su evidenze scientifiche e su una forte collaborazione tra enti sanitari e mondo universitario. Investire in ricerca e innovazione significa offrire ai cittadini risposte più efficaci e contribuire a un impatto positivo non solo sulla salute dei singoli pazienti, ma anche sul benessere delle famiglie e della comunità.