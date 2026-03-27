Karting: esordio positivo per la cuneese BT Racing nella Coppa Italia di Zona 1

L’attesa è finita, finalmente il mondo del karting tricolore è tornato a vivere le fasi salienti. Il racconto arriva dalla prima tappa della Coppa Italia di Zona 1, dove il team cuneese BT racing, supportato quest’anno da Sodì Kart e Viti, si è presentato al via con un nutrito gruppo di alfieri.

La location era quella del kartodromo di Castelletto di Branduzzo, dove andava in scena il primo dei sette round che compongono la zona 1 di Coppa. Una serie che si sviluppa tra Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto, assumendo un grande valore a livello nazionale. Grande altresì l’attesa che accompagnava i protagonisti alla vigilia del fine settimana, dove nonostante un meteo a tratti variabile, la gara assumeva una condizione stabile.

Una situazione che metteva in luce i primi valori stagionali, sia nella categoria KZ2, sia nella OKN Junior. Da segnalare all’interno di queste, la progressione di Michele Tassone, che dopo una qualifica chiusa in ottava posizione assoluta, portava a casa rispettivamente una quinta ed una sesta posizione assoluta nella pre-finale e nella gara. Un’alternanza di risultati che accompagnava anche il percorso di Andrea Ferrero, che a differenza di Tassone pagava qualche difficoltà in più in gara, concludendo in tredicesima posizione assoluta, a discapito della decima posizione raggiunta nella pre-finale.

Per Pietro Sarvia, terzo portacolori BT racing ed alle prese con un po’ di apprendistato iniziale nella categoria KZ2, la dodicesima posizione assoluta raggiunta in pre-finale a causa di un contatto che faceva retrocedere di diverse posizioni. Risultato che riconfermava in gara, sottolineando alcune buone sensazioni provate nel fine settimana.

Da annotare poi la performance di Marco Ferrari nella categoria OKN Junior, con la quinta posizione raggiunta in qualifica, alla quale hanno fatto seguito l’amara pre-finale, seguita a ruota dalla finale. In queste ultime veniva rallentato rispettivamente prima da un ritiro e successivamente da una penalità, che lo portava comunque in quarta posizione di categoria.

Una trasferta, dunque, dal bilancio positivo per BT tra le curve del circuito pavese, tenendo in conto che si trattava della prima apparizione ufficiale stagionale. Ora l’attesa è per il prossimo appuntamento che andrà in scena tra poco più di dieci giorni sul circuito di Cremona, precisamente i 11 e 12 aprile prossimi.

c.s.