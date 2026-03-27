Foreste: dal Piemonte modelli europei per trasformare il valore ambientale in sviluppo

Le foreste alpine possono diventare una leva concreta di sviluppo economico sostenibile, ma oggi una parte rilevante del loro valore – dalla biodiversità all’assorbimento di CO₂ fino alla protezione dai rischi naturali – non è ancora riconosciuta dal mercato.

È quanto emerge da Forest EcoValue, progetto europeo del Programma Interreg Alpine Space promosso dalla Regione Piemonte e coordinato da Finpiemonte, con il supporto tecnico di IPLA, che ha coinvolto partner istituzionali e scientifici di cinque Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia).

Nell’ambito della Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi, durante l’83° meeting del Comitato permanente – l’organo esecutivo che riunisce gli otto Paesi alpini e l’Unione Europea impegnati nella tutela e nello sviluppo sostenibile dello spazio alpino – , in apertura della seconda giornata dei lavori, Finpiemonte ha presentato le evidenze del progetto, che sono state accolte con molto interesse e apprezzamento dalle Parti della Convenzione, inclusa l’Italia rappresentata dal Ministero dell’Ambiente. A margine del meeting, Finpiemonte e Regione Piemonte hanno promosso la Conferenza finale del progetto presso la sede regionale, presentando risultati consolidati e basati su evidenze scientifiche, sviluppati e testati attraverso i Living Lab attivati nei territori alpini dei Paesi partner. L’evento ha riunito rappresentanti della Convenzione delle Alpi ed esponenti di rilievo di enti italiani ed europei, impegnati nelle politiche e nelle iniziative per la gestione e la valorizzazione delle foreste. Nel corso dei lavori sono stati illustrati strumenti innovativi per valutare i servizi ecosistemici forestali, integrarli nelle filiere economiche e sviluppare modelli di governance e finanziamento sostenibili.

Il progetto ha lavorato su cinque territori pilota dell’arco alpino, veri e propri laboratori territoriali in cui amministrazioni pubbliche, imprese, proprietari forestali e altri stakeholder hanno contribuito a definire soluzioni concrete per la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici.

In Piemonte, il Living Lab della Valle Tanaro ha evidenziato come la sola produzione forestale copra circa il 60% dei costi di gestione, mentre l’integrazione con mercati del carbonio e della biodiversità, attività turistiche e nuove forme di collaborazione pubblico-privata possa portare alla sostenibilità economica nel medio periodo.

Il progetto rafforza il ruolo del Piemonte nella cooperazione alpina e nei programmi europei, mettendo in relazione tutela ambientale, sviluppo economico e finanza verde. Si inserisce inoltre in un percorso già avviato dalla Regione Piemonte, che negli ultimi anni ha sviluppato strumenti pionieristici come il registro regionale dei crediti di carbonio e iniziative a sostegno della gestione forestale sostenibile e della filiera foresta-legno.

<<Il Piemonte si conferma laboratorio d’Europa per la gestione del capitale naturale. Grazie all’esperienza dei Living Lab di Forest EcoValue, abbiamo tracciato una rotta chiara: dare un valore economico concreto a ciò che la foresta offre alla collettività. Con oltre il 37% del territorio coperto da boschi, la nostra regione vanta una delle superfici forestali più estese d’Italia: un patrimonio imprescindibile per sviluppare strumenti innovativi che integrino tutela ambientale e crescita delle valli. Parliamo di interventi che toccano la filiera del legno, la tutela della biodiversità, il turismo esperienziale e i crediti di carbonio. Il nostro impegno come Regione è fornire alle realtà montane strumenti normativi e finanziari all’avanguardia, come il Cluster Legno, per favorire la collaborazione tra imprese, ricerca e istituzioni. Proteggere la montagna, oggi, significa trasformare l’innovazione ambientale in occupazione e futuro per chi la vive>> ha dichiarato l’Assessore regionale allo sviluppo montano, aree interne, foreste, attività minerarie, pianificazione paesaggistica e territoriale, aree protette e biodiversità, Marco Gallo.

<<Siamo affezionati al concetto di Valore in Finpiemonte perché rappresenta un cambio di paradigma nell’utilizzo delle risorse, che sposta l’attenzione dalla dimensione del volume delle risorse erogate a quella dei risultati che si producono con queste risorse, cambio fondamentale per garantire il loro utilizzo efficiente e sostenibile. Con Forest EcoValue abbiamo applicato questi metodi dimostrando con progetti pilota integrati che è possibile trasformare il valore ambientale delle foreste in opportunità concrete per i territori>> ha dichiarato il Direttore Generale di Finpiemonte, Mario Alparone.

Tra le priorità emerse, il rafforzamento dei mercati del carbonio e della biodiversità, lo sviluppo di modelli di finanziamento pubblico-privato e la diffusione su scala più ampia delle soluzioni sperimentate nei territori alpini.

Forest EcoValue rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione europea possa tradursi in strumenti operativi e opportunità di investimento, capaci di valorizzare il capitale naturale e sostenere lo sviluppo delle aree montane.