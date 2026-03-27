Castelli Aperti 2026: la rassegna torna a Pasqua e Pasquetta in Piemonte

Il fascino della storia, la bellezza dell’arte e il patrimonio culturale del Piemonte tornano protagonisti con la nuova edizione di Castelli Aperti, l’attesa rassegna che, giunta alla sua trentunesima edizione e in occasione delle festività pasquali, invita il pubblico a scoprire le più belle dimore storiche distribuite su tutto il territorio regionale.

Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo segnano l’avvio della stagione 2026, offrendo a visitatori e turisti l’opportunità di vivere un viaggio unico tra castelli, ville, giardini, palazzi storici, torri, musei e residenze d’epoca. Un patrimonio diffuso che racconta secoli di storia, tradizioni e arte, immerso nei paesaggi suggestivi del Piemonte.

L’iniziativa, ormai consolidata e apprezzata a livello nazionale e internazionale, propone un ricco calendario di aperture, visite guidate, eventi culturali e attività pensate per tutte le età. Dalle colline del Monferrato alle Langhe, passando per il Canavese e il Biellese, ogni dimora custodisce storie affascinanti e tesori artistici pronti a essere scoperti.

“Castelli Aperti rappresenta un’occasione unica per valorizzare il nostro patrimonio culturale e promuovere un turismo di qualità, sostenibile e diffuso,” sottolinea la presidente Elisa Bogliotti “La rassegna si conferma anche quest’anno come un importante motore di promozione territoriale, capace di coniugare cultura, turismo ed enogastronomia, grazie alla collaborazione con comuni, enti locali, associazioni e operatori del settore.

Di seguito l’elenco delle aperture per il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, organizzate per province, con costi e orari:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Alluvioni di Piovera- Castello di Piovera: aperto a Pasquetta con l’evento “Pasquetta al Castello” Info: https://castellodipiovera.it/evento/inaugurazione-stagione-visite-2026/

Cassine – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto a Pasqua dalle 16 alle 19. Ingresso: intero 4 euro ridotto 3 euro

Giarole – Castello Sannazzaro: aperto a Pasquetta con due turni di visita: alle 11.30 e alle 16.00; ingresso intero 15 €; ridotto (ragazzi tra i 12 e i 18 anni) 5 €, gratuito per bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori.

Ozzano Monferrato – Borgo Antico di Ozzano Monferrato: visite guidate gratuite a Pasquetta alle 15.00

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild – Palazzo Lignana: A Pasqua e Pasquetta visite guidate solo su prenotazione dalle 10 alle 19. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso. Info e prenotazioni: tel. 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato: a Pasquetta visite guidate gratuite alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)

Trisobbio – Salita alla Torre del castello: a Pasqua e Pasquetta su prenotazione al 345 6044090. Ingresso 2 €

PROVINCIA DI ASTI

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere a ingresso gratuito sia a Pasqua che Pasquetta dalle 10 alle 17.

Costigliole d’Asti – castello: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Ingresso intero: 5€, ingresso gratuito per bambini di età inferiore ai 12 anni.

San Giorgio Scarampi – Torre: aperta a Pasqua e Pasquetta con visite libere a ingresso gratuito

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: Pasqua e Pasquetta aperto con la mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”., orario 10.00 – 19.00. Ingresso: intero: 13,00€, ridotto: 10,00€

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: aperta a Pasqua e Pasquetta dalle ore 14.30 alle ore 18.30. La visita della villa è guidata. Prenotazione consigliata. Tel: 0125 778100; [email protected] Ingresso: Intero: 8 euro, ridotto (6-18 anni): 6 euro, iscritti FAI: 4 euro.

Masserano – Palazzo dei Principi di Masserano – Polo Museale Masseranese: aperto a Pasqua dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso 6 euro

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: Aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; [email protected]. Ingresso: intero 5€; ridotto 2,5€.

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: Aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.30 alle 19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; [email protected]; [email protected] Ingresso: Intero 9€; ridotto 7€.

Bra – Agenzia di Pollenzo: La Banca del Vino è aperta a Pasquetta dalle 10.00 alle 14.00. La struttura è a ingresso libero e gratuito. Degustazioni a pagamento.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: Aperto solo a Pasquetta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 412010, [email protected] Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: Aperto solo a Pasquetta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 423880, [email protected]. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo Aperto solo e Pasquetta con visita guidata negli orari: 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30, non necessaria la prenotazione; ingresso: singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: Pasqua e Pasquetta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano D’Alba – Torre: Aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo. Info: 338 9654524

[email protected]: www.torredicorneliano.it

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: Aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); info Tel. 0171 908704 oppure Tel. 347 8878051; [email protected]. Ingresso gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: Aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 18.00 con visite guidate Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: Aperto a Pasquetta dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Info Tel. 0173/58103 oppure tel. 371 4918587; [email protected]. Ingresso: Intero 7€; ridotto 5€.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio nel Castello degli Alfieri di Magliano: Aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Biglietto intero: € 5 per un singolo museo; € 7 per entrambi i musei.

Manta – Castello della Manta: Aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-18.00. Ingresso al castello: iscritti FAI €0,00; Intero € 11,00; ridotto (6-18 anni) € 4,00

Ingresso con visita guidata: iscritti FAI €4,00; Intero € 15,00; ridotto (6-18 anni)

Mombasiglio – Museo Generale Bonaparte nel castello: aperto a Pasqua dalle 10 alle 18. Ingresso 8€; ridotto 6€.

Pamparato – Borgo Antico e Castello: a Pasquetta visite guidate alle ore 10.30 e 15.30. Intero 8€; ridotto 5€.

Saluzzo – Casa Cavassa: Aperta a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: intero 6€; ridotto 3,5€.

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: Aperta a Pasqua e Pasquetta dalle 14:00 alle 19:00.

Ingresso: intero 3,5€; ridotto 2,5€.

Saluzzo – La Castiglia: Aperta a Pasqua e Pasquetta orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: intero 8€; ridotto 6€.

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: Aperta a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: intero 3,5€; ridotto 2,5€.

Saluzzo – Villa Belvedere: aperta a Pasquetta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Intero 5 €; ridotto 3€

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate solo a Pasqua alle ore 9.30 e alle ore 14.00. Intero: 3 euro; Gratuito per minori di anni 7.

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Costo del biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €

Savigliano – Torre Civica: aperta a Pasqua con visite guidate alle 10.30 e alle 15.00. Costo del biglietto 3 euro

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: Aperto a Pasqua e Pasquetta con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; [email protected]; Ingresso: intero 6€; ridotto 3€.

PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: Aperto a Pasqua e Pasquetta con visite guidate su prenotazione alle 10.00 di mattina. Ingresso 15€; Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362, [email protected]

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: Aperto a Pasqua e Pasquetta solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774

PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Villa Il Meleto, Casa Museo di Guido Gozzano: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 19; Ingresso: 8 euro intero; 6 euro ridotto. Info: 3486955290

Arignano – Castello Quattro Torri: aperto a Pasquetta con “Speciale Pasquetta”: visite guidate alle ore 11.00 e alle ore 15.00 e possibilità di parco aperto dalle ore 11.00 alle ore 17.00 per pic nic e passeggiate.

Sola visita guidata € 10, visita guidata con accesso al parco € 15 (pacchetto family 2 adulti + 2 ragazzi fino a 12 anni a € 50)

Caravino – Castello e Parco di Masino: Aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-18.00 (ultimo ingresso ore 17.00). Ingresso castello e parco: iscritti FAI*: ingresso gratuito, intero: € 15, ridotto (6-18 anni): € 8

Piossasco – Casa Lajolo: aperta a Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00. Visita con audioguida a giardino e orto-giardino e interni della dimora: € 8

Pralormo – Castello di Pralormo: Aperto a Pasqua e Pasquetta in occasione di “Messer Tulipano” dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 8€

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: Aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-18.30. Ingresso solo su prenotazione: Tel. 0121/502761 [email protected] Ingresso intero 15€.

Castelli Aperti è una rassegna patrocinata dalla Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Città Metropolitana di Torino