Supercoppa, si accende la stagione di pallapugno: a Imperia è sfida tra Nocciole Marchisio Cortemilia e Terre del Barolo Albese!

Si ricomincia! Sabato 28 marzo allo sferisterio Edmondo De Amicis di Imperia si assegnerà la Supercoppa. L’edizione 2025 del trofeo, che come ormai da tradizione darà avvio alla stagione pallonistica, vedrà affrontarsi il Nocciole Marchisio Cortemilia, squadra vincitrice del campionato e della Coppa Italia 2025, e la Terre del Barolo Albese, compagine finalista del campionato.

«Sarà una bellissima festa di sport», spiegano il presidente della Fipap Enrico Costa e il vicepresidente Marco Scajola. «Ci aspettiamo una buona risposta di pubblico per un nuovo grande evento che, siamo certi, oltre a offrire uno spettacolo di assoluto livello per tifosi e appassionati avvicinerà tanti giovani a questa disciplina sportiva. È questo l’obiettivo della Federazione anche per la nuova stagione: far conoscere e apprezzare questo sport, rendendolo sempre più attrattivo per i ragazzi. Per la città di Imperia e la Liguria sarà certamente un’ottima vetrina turistica visto lo storico legame tra il ponente e il vicino Piemonte che va oltre la pallapugno stessa».

Entrambe le squadre hanno cambiato il proprio capitano. Da una parte la Terre del Barolo che si presenta nella nuova stagione con il debuttante Alessio Ferro: «È una partenza con il botto, ma è anche bella opportunità: sono orgoglioso di giocare questa partita e sicuramente darò il massimo. Mi sono allenato bene, la squadra al completo e faccio affidamento su loro perché è di grande qualità». Dall’altra parte il Nocciole Marchisio Cortemilia con lo scudetto e la coccarda sulla maglia, capitanato nel prossimo campionato da Marco Battaglino, alla prima finale in carriera: «Prima di tutto ringrazio Massimo Vacchetto che mi ha lasciato questa eredità: sarà un’occasione da sfruttare perché non capita spesso di prendere parte a una finale per un trofeo. Ci mancherà un tassello importante come Francesco Rivetti, che ha avuto un infortunio a inizio preparazione, ma sarà comunque una formazione competitiva ed equilibrata con l’esperienza di Fabio Marchisio».

Fischio d’inizio alle 14.30 agli ordini di Daniele Santini e Antonio Balestra. La San Leonardo offrirà la possibilità di pranzare allo sferisterio già da mezzogiorno: per prenotazioni si può telefonare al 345-10.27.608.